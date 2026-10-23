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Yine ocaklar söndü! Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilerin cenaze programı belli oldu

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Yine ocaklar söndü! Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilerin cenaze programı belli oldu
Başlık ResmiYine ocaklar söndü! Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilerin cenaze programı belli oldu

Zonguldak’ta özel bir işletmeye ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu yüzlerce metre derinlikte yaşanan grizu patlamasında 3 madenci hayatını kaybetti, 5 madenci ise yaralandı. Vefat eden işçilerin cenaze programı belli oldu, yarın toprağa verilecekler.

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Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür ocağında meydana geldi. Metan gazı kaynaklı patlamada ocakta çalışan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, TTK Tahlisiye, UMKE ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Yine ocaklar söndü! Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilerin cenaze programı belli oldu
Başlık ResmiYine ocaklar söndü! Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilerin cenaze programı belli oldu

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu hayatını kaybeden Cengizhan Bükrübaş (25), Recep Çolakoğlu (45) ve Murat Kaya'nın (38) cenazeleri ocaktan çıkarılarak morga kaldırıldı. Patlamada yaralanan 5 madenci ise Ankara ve Zonguldak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Soldaki Cengizhan Bükrübaş, ortadaki Murat Kaya, sağdaki Recep Çolakoğlu
Başlık ResmiSoldaki Cengizhan Bükrübaş, ortadaki Murat Kaya, sağdaki Recep Çolakoğlu

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Hayatını kaybeden madencilerden 25 yaşındaki Cengizhan Bükrübaş, Perşembe beldesinde, 45 yaşındaki Recep Çolakoğlu Beycuma beldesindesinde ve 38 yaşındaki Murat Kaya ise Saltukova beldesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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