Yine ocaklar söndü! Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilerin cenaze programı belli oldu
Zonguldak’ta özel bir işletmeye ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu yüzlerce metre derinlikte yaşanan grizu patlamasında 3 madenci hayatını kaybetti, 5 madenci ise yaralandı. Vefat eden işçilerin cenaze programı belli oldu, yarın toprağa verilecekler.
Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür ocağında meydana geldi. Metan gazı kaynaklı patlamada ocakta çalışan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, TTK Tahlisiye, UMKE ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu hayatını kaybeden Cengizhan Bükrübaş (25), Recep Çolakoğlu (45) ve Murat Kaya'nın (38) cenazeleri ocaktan çıkarılarak morga kaldırıldı. Patlamada yaralanan 5 madenci ise Ankara ve Zonguldak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Hayatını kaybeden madencilerden 25 yaşındaki Cengizhan Bükrübaş, Perşembe beldesinde, 45 yaşındaki Recep Çolakoğlu Beycuma beldesindesinde ve 38 yaşındaki Murat Kaya ise Saltukova beldesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.