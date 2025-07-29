Yol ortasında sopayla öldüresiye darp ettiler! Kuşadası'nda dehşet veren olay

Aydın Kuşadası’nda küfürleşme sonrası çıkan kavgada bir kişi yumruk ve sopayla darp edildi. Öldürülesiye dövülen şahsı saldırganlarından elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Öfkeli grubun elinden şahsı vatandaşlar kurtardı.

Olay, Kuşadası İkiçemelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup ile bir şahısa saldırdı.

SALDIRGANLARIN PENÇESİNDE ÇARESİZ KALDI

Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı.

Buna rağmen şahsı yumruk ve sopalarla darbeden gruba çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı.

ŞAHSIN DURUMU BELİRSİZ

Feci olayın görüntüleri amatör kameralara bu şekilde yansırken, adeta linç edilen şahsın akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.