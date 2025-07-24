Dev gemiler ilk onu görüyor! Kuşadası'nın sembolü Barbaros'un imzasını taşıyor

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, limana yanaşan dev yolcu gemilerindeki turistleri karşılıyor. Barbaros Hayreddin Paşa tarafından yaptırılan kale 5 asırdır bölgeye hizmet ediyor.

Ege bölgesinin en dikkat çeken tarihi dokularından biri Aydın Kuşadası'nda yer alıyor.

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde korsanlara karşı karakol olarak kullanılan Güvercinada Kalesi, Cenevizlilerin ticaret yolundaki yedi önemli kaleden biri olma özelliğini taşıyordu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın inşa ettirdiği kale, tarihi ve doğayla iç içe yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GÜVERCİNADA KALESİ TARİHİ

Güvercinada Kalesi'nin tarihi, 13. yüzyıl sonları veya 14. yüzyıl başlarına kadar uzanıyor.

Ada üzerindeki iç kale Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1533 yılında yaptırılmıştır. Kale ve surlar, Osmanlı döneminde adayı korsanlar ve diğer deniz saldırılarına karşı korumak için inşa edilmiş ve çeşitli zamanlarda tamirden geçmişlerdir.

1613'te Mehmed Paşa tarafından ve 1826-1827 yıllarında Mora İsyanı sonrası subaşı İlyas Ağa tarafından surlar tamir edilmiştir.

1957 yılında da kale bakım ve güçlendirmeden geçirilmiştir. En son 2013 yılında modern restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

"KORSAN KALESİ"

Mimari olarak, kale doğal bir kayalık üzerinde kurulmuş olup, etrafını saran surlar yaklaşık 3 metre yüksekliğindedir.

İç kalede kare planlı bir kule ve top bataryaları için pencereler bulunmaktadır.

Surlar Yılancıburnu'ndan getirilen taşlarla yapılmıştır. Güvercinada, Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünün önemli bir karakolu olarak stratejik öneme sahipti ve limanı korumak için kullanılmıştır. Halk arasında "Korsan Kalesi" olarak da anılmıştır.

Güvercinada Kalesi, bölgenin hem askeri hem de denizcilik tarihi açısından çok önemli bir yapıdır ve Kuşadası'nın sembollerinden biridir. Günümüzde turizm için önemli bir nokta olup, kale ve surlar ziyaretçilere tarihî bir tecrübe sunmaktadır.