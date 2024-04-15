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Haberler > Kültür - Sanat > Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor

Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Gökdelenlerin arasında tüm heybetiyle gece ışıl ışıl duran, özel mimari tasarımı ve kendine has yapısıyla Barbaros Hayrettin Paşa Camii gelenleri ferahlandırıyor. Havadan çekilen görüntüsüyle eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii Beşiktaş Levent'te, Büyükdere Caddesi’nde göz kamaştırıyor.

12 Mayıs 2023 tarihinde ibadete açılan camide 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabiliyor. Hava karardığında ise çevresinde bulunan gökdelenlerin ışıklandırmasını geride bırakarak özel tasarım ışıklandırma sistemleri ile büyük beğeni topluyor.

Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor - 1. Resim

Osmanlı Cihan Devleti mimari özelliklerine sahip olan caminin ışıklandırması, ana kubbe, minareler ve dış duvarlarının çoğu mimari güzelliğini gözler önüne seriyor.

Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğa sahip.

Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor - 2. Resim

GEMİNİN İÇİNDE, SUYUN ÜSTÜNDE 

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapılıyor. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor.

Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor - 3. Resim

Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısında suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı.

Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor - 4. Resim

Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi.

Caminin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca caminin minarelerinde martı detayları bulunuyor.

Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor - 5. Resim

İstanbul'da gökdelenlerin arasında âdeta denizdeymiş gibi hissettiren cami, Beşiktaş'a yolu düşenlerin ziyaret edebileceği en özel ibadethanelerden biri.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi
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