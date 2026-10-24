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3. Sayfa

Yolun karşısına geçerken araç çarptı! Yardımına vali ve milletvekili koştu

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Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Kaza yerinden geçen Vali Abdullah Küçük ile AK Parti Milletvekili İshak Şan, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya müdahale etti.

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Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Hakan Ç'ye, Yunus D. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan Hakan Ç. yola savruldu.

Bu sırada Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Milletvekili İshak Şan, kazayı fark ederek araçlarını durdurdu. Vali Küçük ve Milletvekili Şan, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yaralıya müdahale ederek başından ayrılmadı.

Yolun karşısına geçerken araç çarptı! Yardımına vali ve milletvekili koştu
Başlık ResmiYolun karşısına geçerken araç çarptı! Yardımına vali ve milletvekili koştu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hakan Ç’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçerken araç çarptı! Yardımına vali ve milletvekili koştu
Başlık ResmiYolun karşısına geçerken araç çarptı! Yardımına vali ve milletvekili koştu
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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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