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Yürek yakan görüntü! Engelli çocuğa sokak ortasında saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Gaziosmanpaşa, Şiddet, Zorbalık, Zihinsel Engelli, Darp, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk tanımadığı bir kişi tarafından sokak ortasında şiddete uğradı. İsyan ettiren anlar kameralara yansırken olayın detayları ortaya çıktı.

Olay dün  Gaziosmanpaşa'da yaşandı. 13 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun darp görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

Yapılan çalışmalar neticesinde, özel gereksinim raporu bulunan E.S.K. (13) isimli çocuğun, Yenimahalle metro durağı civarında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarptığı, ardından kadının yanındaki şahıs tarafından darp edildiği tespit edildi.

24 YAŞINDAKİ CANİ YAKALANDI

Yaralanan çocuk daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli şahsın S.K. (24) olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şüpheli Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., 'kasten yaralama' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun darp edildiği anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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