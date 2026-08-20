Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yaklaşık 84 metre savrularak caminin imam odasına çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki otomobil, Dağıstanlı Sokak'ta seyir halindeyken park halindeki otomobile çarptı.

Yürekleri ağza getiren kaza: 84 metre savruldu, imamın odasına daldı

Çarpmanın ardından yoluna devam eden otomobil, yaklaşık 84 metre ilerleyerek Yelki Sokak'taki dönel kavşağın üzerinden geçti. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde bulunan caminin imam odasına çarparak durabildi. Kazada sürücü E.İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.F., araçta sıkışarak yaralandı.

Yürekleri ağza getiren kaza: 84 metre savruldu, imamın odasına daldı

Yürekleri ağza getiren kaza: 84 metre savruldu, imamın odasına daldı

CAMİYE ÇARPARAK DURABİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yürekleri ağza getiren kaza: 84 metre savruldu, imamın odasına daldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yürekleri ağza getiren kaza: 84 metre savruldu, imamın odasına daldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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