Zonguldak'ta özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde N.Ç. (56) idaresindeki özel halk otobüsü, Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde Z.S'nin (66) kullandığı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, trafik ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak araçların geçişine kontrollü izin verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kilimli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKilimli

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