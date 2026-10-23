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Zonguldak'taki bina çökmesinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

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Zonguldak'taki bina çökmesinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
Başlık ResmiZonguldaktaki bina çökmesinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bina çökmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İşveren, şantiye şefi ve kepçe operatörü cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

3 İSİM TUTUKLANDI

Bitişikteki eski yapıların yıkımı ve yeni binanın inşaat alanındaki altyapı çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtilen çökme nedeniyle işveren A.K, şantiye şefi E.K. ve kepçe operatörü T.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İnşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. ile ekskavatör sahibi S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ENKAZDAN BİR KİŞİ KURTARILDI

Üç katlı binanın çökmesinin ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 68 yaşındaki Kenan Akçaharman enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı. Ablası 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ailenin diğer kardeşi 72 yaşındaki Kemal Akçaharman'ın ise çökme sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldaktaki bina çökmesinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
Başlık ResmiZonguldaktaki bina çökmesinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

ÇEVREDEKİ 8 BİNA BOŞALTILDI

Çökme sonrası çevrede bulunan 8 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalardan çıkarılan vatandaşlar kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.

Öte yandan aynı sokakta bulunan metruk binanın bir bölümünün de 17 Ekim'de yağışların etkisiyle çöktüğü belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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