Katılım finans alanında gücünü artıran Emlak Katılım bünyesine Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası dahil oldu. Tamamlanan devir işlemleri sayesinde finansal istikrarın korunması ve tasarruf finansman sektöründeki hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

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Katılım finans sektöründeki gücünü ve etki alanını genişleten Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nı bünyesine katarak stratejik büyümesinde önemli bir adım attı. Pay devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Emlak Katılım çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan üç şirket, finansal hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunacak.

Katılım finans alanındaki kurumsal birikimi ve tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile birlikte İktisat Katılım Bankası A.Ş.’yi bünyesine kattı. Tamamlanan pay devir işlemleriyle birlikte Emlak Katılım’ın katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişlerken finansal hizmetler ekosistemindeki konumu da güçlendi.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

Gerçekleştirilen devirlerle Emlak Katılım; bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra tasarruf finansman alanındaki gücünü artırarak sektöre olan güveni artırmayı hedefliyor. Katılımevim ve Birevim’in Emlak Katılım bünyesine dahil olmasıyla birlikte tasarruf finansman alanındaki faaliyetlerin daha güçlü bir yapı altında sürdürülmesi amaçlanıyor. Yapılan bu hamleyle birlikte katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım’ın; finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Emlak Katılım, “Köklü Miras, Güçlü Gelecek” anlayışı doğrultusunda katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak stratejik yatırımlarını ve büyüme adımlarını sürdürmeye devam edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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