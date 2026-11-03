Katılım Emeklilik büyüme performansı ve yenilikçi ürünleriyle Global Business and Finance Magazine Awards kapsamında üç uluslararası ödül kazandı.

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Katılım Emeklilik, büyüme performansı, yenilikçi ürün ve hizmet yaklaşımı ile üç uluslararası ödüle layık görüldü. Katılım Emeklilik, faizsiz bireysel emeklilik ve sigortacılık alanlarında geliştirdiği çözümlerle farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

Sektörünün öncü ve yenilikçi markası Katılım Emeklilik, Global Business & Finance Magazine Awards 2026 kapsamında üç ayrı kategoride ödül kazandı. Şirket, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Katılım Sigortacılığı Şirketi”, “Türkiye’nin En Yenilikçi Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Sağlık Sigortası Şirketi” kategorilerinde ödüllendirildi.

Katılım Emeklilik’in büyüme performansını, ürün çeşitliliğini ve farklı ihtiyaçlara yönelik sigorta çözümlerini öne çıkaran ödüller, şirketin bireysel emeklilik ve sigortacılık alanlarındaki faaliyetlerine dikkat çekti. Katılım Emeklilik, Global Business & Finance Magazine Awards 2026 kapsamında “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Katılım Sigortacılığı Şirketi”, “Türkiye’nin En Yenilikçi Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Sağlık Sigortası Şirketi” kategorilerinde üç ödül kazandı. Şirketin büyüme performansını, ürün geliştirme yaklaşımını ve sağlık sigortası alanındaki konumunu öne çıkaran ödüller, Katılım Emeklilik’in farklı alanlardaki faaliyetlerini uluslararası platformda görünür kıldı.

Katılım Emeklilik başarısını üç uluslararası ödülle taçlandırdı

2013 yılında kurulan Katılım Emeklilik, bireysel emeklilik ve sigortacılık alanlarında büyümesini sürdürüyor. 2026 Ekim ayı itibarıyla şirketin toplam fon büyüklüğü 76 milyar TL’yi aşarken BES sözleşmesi sayısı 1 milyon 584 bin, sigorta sözleşmesi sayısı ise 531 bin oldu. Katılım Emeklilik, faizsiz finans ilkelerine uygun ürünleri ve farklı ihtiyaçlara yönelik çözümleriyle sektördeki faaliyetlerini geliştiriyor.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE FARKLI FON SEÇENEKLERİ

Katılım Emeklilik, “Türkiye’nin En Yenilikçi Sigorta Şirketi” ödülünü ürün çeşitliliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle öne çıktığı bir dönemde aldı. Şirketin ürün portföyünde erken yaşta tasarruf alışkanlığını destekleyen Erken BES, farklı yatırım tercihlerine yönelik 21 fon seçeneği ve sağlık sigortası ürünleri bulunuyor.

Şirket, ürün ve hizmetlerini geliştirirken müşterilerin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunmayı hedefliyor.

SAĞLIK SİGORTASINDA SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜME

Katılım Emeklilik, “Türkiye’nin En İyi Sağlık Sigortası Şirketi” kategorisindeki ödülünü sağlık sigortasındaki büyüme performansıyla destekliyor. Ağustos 2026 sonu itibarıyla şirketin hastalık-sağlık branşındaki prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,69 artarak yaklaşık 2,72 milyar TL’ye ulaştı. Bu artış, aynı dönemde sektör genelinde kaydedilen yüzde 36,2’lik büyümenin üzerinde gerçekleşti. Katılım Emeklilik, sağlık sigortası prim üretiminde Türkiye genelindeki sigorta şirketleri arasında ilk onda, katılım sigortacılığı şirketleri arasında ise ilk sırada yer aldı. Şirketin sağlık branşındaki prim üretimi, katılım sigortacılığı şirketlerinin toplam sağlık sigortası prim üretiminin yüzde 58,5’ini oluşturdu.

KATILIM EMEKLİLİK HAKKINDA

Katılım Emeklilik, 2013 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın güç birliğiyle kurulmuştur. Katılım finans prensipleri doğrultusunda bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında faaliyet göstermektedir.

Faizsiz finans ilkelerine uygun yenilikçi ürünleri, güçlü fon yönetimi yaklaşımı ve dijital çözümleriyle müşterilerine şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunan Katılım Emeklilik; 76,5 milyar TL fon büyüklüğü, 1,5 milyonu aşan BES ve OKS sözleşmesi, 530 binin üzerinde sigorta poliçesi ve 21 farklı fonu ile sektörde öncü konumunu sürdürmektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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