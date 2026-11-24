Dört saatlik yük testinde Casper Excalibur G915’in (G915.356H-EX70A-C) premium alüminyum gövdesinde ölçülen en yüksek yüzey sıcaklığı 46,1 °C oldu. İsviçre merkezli bağımsız test ve doğrulama kuruluşu SGS, bu değeri kasanın üst orta bölgesinde kaydetti. Sonuç, o bölge için kullanılan 50 °C kriteri içinde kaldı. Saatlerce oyun oynayan biri için ölçüm yeri, sıcaklık kadar önemlidir. Eller klavyedeyken hissedilen sıcaklık ile ekran kartının iç sensöründe görülen değer iki ayrı veridir. Casper Excalibur G915’in soğutma tasarımı ise ölçümün arkasındaki fiziksel soruya cevap verir. İşlemci ve ekran kartından çıkan ısı, saatler boyunca gövdenin dışına nasıl taşınır?

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DÖRT SAATLİK TESTTE KASANIN ÜST ORTA BÖLGESİ

SGS, yük testini 23 °C oda sıcaklığında, harici ekran kartı devredeyken ve Performans Modu açıkken yürüttü. Yüzey sıcaklığını kasaya temas eden termokupllarla, işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarını ise cihazın iç sensörlerinden izledi. Böylece parmakların eriştiği bölgelerle çalışan bileşenler ayrı ölçüm noktaları olarak ele alındı. Örneğin WASD alanı, kasanın üst orta bölgesinden bağımsız izlendi. Oyuncu açısından bu ayrıntı önemli. Tuşlara temas edilen yerdeki sıcaklığı anlamak için klavye bölgesine ait satıra bakmak gerekir.

Casper Excalibur G915’in test edilen donanımında Intel Core Ultra 7 356H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 hafıza, 2 TB M.2 SSD ve 165 Hz ekran vardı. SGS, genel termal değerlendirmeyi “Conformed” (uygun) olarak kayda geçirdi. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir. Benzer bir incelemede ilk bakılacak ayrıntı, ölçümün aynı donanımla ve benzer bir güç profilinde yapılıp yapılmadığıdır. Dört saatlik bir çalışma, kasanın oyun açılır açılmaz çekilen bir termal görüntüye kıyasla uzun yük altında nasıl davrandığına dair daha geniş bir gözlem sunar.

CASPER EXCALİBUR G915’İN DÖRT SAATLİK ISI TESTİ

Oyun laptopu dört saat yük altında ne kadar ısınır? Casper Excalibur G915

ISI, İŞLEMCİDEN HAVA ÇIKIŞINA NASIL ULAŞIR?

Casper Excalibur G915’in FrostFlux soğutma sisteminde beş bakır ısı borusu, işlemci ve ekran kartı çevresindeki ısıyı fanların hava akışı sağladığı bölgelere taşır. İki turbo fan, ısınan havanın gövdeden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bir oyun sahnesinde yük işlemci ile ekran kartı arasında değişse de bu ısı yolunun görevi aynıdır. Isının bileşenin çevresinde birikmesini sınırlamak için ısı boruları ve hava akışı birlikte çalışır.

Soğutma sistemi aynı zamanda gövdenin içinde yer kaplar. Casper Excalibur G915, bu sistemi 20,5 mm kalınlığındaki premium alüminyum kasasına yerleştirir. Uzun bir oyun akşamında harici klavye kullanan oyuncu ısınan yüzeye daha az temas eder. Kendi klavyesiyle oynayan biri içinse WASD çevresindeki ölçüm, doğrudan günlük deneyimine karşılık gelir. Bu nedenle iki inceleme benzer kasa sıcaklığı verse bile ölçüm noktaları farklıysa rakamları yan yana koymanın anlamı değişir. Üst orta yüzeyi üst orta yüzeyle, tuş çevresini tuş çevresiyle kıyaslamak daha açık bir sonuç verir.

SGS raporunda her yüzey için ortalama sıcaklık ve en yüksek değer ayrı sütunlarda yer alır. Üst orta bölgenin en yüksek değeri test sırasında ulaşılan tepeyi gösterir. Ortalama ise aynı noktanın çalışma boyunca nasıl bir sıcaklıkta kaldığına dair fikir verir. Elinizin saatlerce klavye üzerinde durduğu bir oyunu düşünün. Sadece en sıcak anı bilmek, temas ettiğiniz bölgenin seans boyunca nasıl hissettireceğini açıklamakta yetersiz kalır. O bölgenin iki değerini yan yana okumak daha anlamlıdır.

UZUN OYUN SEANSINDA SICAKLIK VE AKICILIK

Bir oyunun açılışında, haritaya ilk girildiğinde ve yoğun bir çatışmanın ortasında donanımın yaptığı iş değişir. Sıcaklık grafiği bu yükün gövdede bıraktığı izi gösterir. Kare süresi grafiği ise ekran kartının her görüntüyü hazırlamasının ne kadar sürdüğünü anlatır. Ortalama kare hızı yüksek görünse bile karelerin geliş aralıkları düzensizleştiğinde hareket takılmalı hissedilebilir. Uzun seansın sonundaki akıcılığı merak eden biri, aynı oyun sahnesinin başlangıç ve ilerleyen dakikalardaki kare sürelerine bakarak daha anlamlı bir karşılaştırma yapar.

Casper Excalibur G915 için yayımlanan termal bölüm, uzun yükte kasanın farklı bölgelerindeki sıcaklığı belgeler. Fan sesine duyarlı bir oyuncunun arayacağı tamamlayıcı ölçüm ise aynı güç profilinde ve aynı uzaklıktan alınmış ses düzeyidir. Kulaklıkla oynayan kişi için karelerin düzenli gelmesi daha öncelikli olabilir. Hoparlörle oynanan bir akşamda fan sesinin ne zaman yükseldiği de deneyimin parçasıdır. Bu öncelikler, aynı soğutma testinden hangi verinin günlük kullanıma daha yakın olduğunu belirler.

SIK SORULAN SORULAR

Laptop sıcaklığı tuşların üzerinde mi ölçülür?

Klavye çevresi, yüzey sıcaklığının ölçüldüğü bölgelerden biridir. SGS, Casper Excalibur G915’te WASD alanını ve kasanın üst orta bölümünü ayrı noktalardan izledi. Dört saatlik yükte kaydedilen 46,1 °C, üst orta bölgenin en yüksek yüzey değeriydi. Ellerinin oyun sırasında ne kadar sıcak bir yüzeye temas edeceğini merak eden biri için WASD satırı daha doğrudan bilgi verir.

Oda sıcaklığı test sonucunu nasıl etkiler?

Casper Excalibur G915’in SGS ısı testi 23 °C ortamda yürütüldü. Fanlar, odadaki havayı kullanarak gövde içindeki ısıyı taşır. Oda ısındığında bu hava da daha sıcak olur. Evde ölçülen değerle laboratuvar sonucunu yan yana okurken oda sıcaklığını, cihazın durduğu yüzeyi ve seçili çalışma modunu birlikte kaydetmek farkların nedenini anlamayı kolaylaştırır.

Fan sesi ile kasa sıcaklığı birlikte nasıl değerlendirilir?

Kasa sıcaklığı, yüzeye temas eden kişinin hissine ilişkin veri verir. Fan sesi ise oyun oynanan ortamda duyulan gürültüyü anlatır. Casper Excalibur G915’in SGS termal kaydı yüzey ölçümü sunar. Ses düzeyine hassas bir oyuncu için yararlı ikinci veri, cihazın aynı yük ve fan profilinde, belirli bir uzaklıktan alınmış desibel ölçümüdür.

Termokupl ile iç sıcaklık sensörü neyi ölçer?

Termokupl temas ettiği noktadaki sıcaklığı ölçer. SGS, Casper Excalibur G915’in kasası için bu yöntemi kullandı. İşlemci ve ekran kartı sıcaklıklarını ise izleme yazılımı üzerinden, bileşenlerin iç sensörlerinden aldı. Bu yüzden bir termal tablo okurken ölçüm aracının adını görmek işe yarar. Rakamın elinizin değdiği yerden mi yoksa çalışan donanımdan mı geldiğini anlarsınız.

Kendi laptopumda uzun oyun seansını nasıl gözlemleyebilirim?

Casper Excalibur G915 için yayımlanan SGS testindeki gibi önce çalışma koşullarını sabitleyin. Aynı oyunu, aynı çözünürlükte ve aynı performans profilinde açın. Kare süresini ve iç sensör sıcaklıklarını seans boyunca izleyin. İlk ve son gözlemleri benzer oyun sahnelerinden alın. Menü ekranıyla yoğun bir çatışmayı karşılaştırmak, yük farkını sıcaklık veya performans farkı gibi gösterebilir.

Uzun seans için doğru ölçüm

Bir dizüstünün soğutması, uzun süreli yükte ısının kasanın neresinde toplandığı bilindiğinde daha anlaşılır hale gelir. Casper Excalibur G915’in bağımsız ölçümü, klavye çevresine ve üst kasaya ilişkin ayrı sonuçlar verir. Oyun sırasında bilgisayarın kendi klavyesini kullanan biri, bir sonraki modelle kıyaslamaya buradan başlayabilir. Kararı oyuncunun gerçekten dokunduğu yüzeydeki ölçüme dayandırmak, benzer görünen iki test arasındaki farkı daha görünür kılar.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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