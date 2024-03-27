Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Abdullah Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi

Abdullah Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdullah Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Abdullah Özdemir 'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Bağcılar ilçesinde Abdullah Özdemir aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir  kaç yaşında, nereli? 

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Abdullah Özdemir İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ise "Deprem ve Yapılar" alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Abdullah Özdemir, siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Özdemir, 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu. Özdemir, hâlen İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Abdullah Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdullah Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkanlığı için yarışacak. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi - BiyografiAbdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisiBerk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeri - BiyografiBerk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeriMustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisiHatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeri - BiyografiHatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeriFatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi - BiyografiFatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisiAzize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli? - BiyografiAzize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?Sibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir? - BiyografiSibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir?Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi - BiyografiHelin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisiBaşak Caner Aktaş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş aslen nereli? - BiyografiBaşak Caner Aktaş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş aslen nereli?Nurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisi - BiyografiNurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...