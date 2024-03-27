Abdullah Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Abdullah Özdemir 'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Bağcılar ilçesinde Abdullah Özdemir aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli?

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Abdullah Özdemir İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ise "Deprem ve Yapılar" alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Abdullah Özdemir, siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Özdemir, 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu. Özdemir, hâlen İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Abdullah Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdullah Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkanlığı için yarışacak.