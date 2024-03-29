Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in biyografisi

CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Fliz Ceritoğlu Sengel'in hayatına dair detaylar haberimizde

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olan CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Mesleki kariyeri ne zaman başladı? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Filiz Ceritoğlu Sengel'in hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KİMDİR?

Filiz Ceritoğlu Sengel, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geld. İlk ve ortaöğrenimini Selçuk’ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2004 yılında İstanbul Barosu’ndan aldığı ruhsatla avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. Yine 2004 yılında Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku üzerinde uzmanlaştı.

Fliz Ceritoğlu Sengel'in “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler” ve “Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme” adlı iki akademik kitabı bulunmakta.

Filiz Ceritoğlu Sengel, 2007 yılında Selçuk’a gelerek kendi hukuk bürosunu açtı. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Sengel 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelikleri, Encümen Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini üstlendi.

2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir ve Selçuk Meclis üyesi görevlerini yürüten Sengel 2014-2019 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği İzmir Büyükşehir Meclisinde Denetim Komisyon Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini yerine getirdi. Yine aynı tarihler içerisinde Selçuk Belediye Meclisinde Hukuk Komisyon Başkanlığı, İmar Komisyon Üyeliği, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevlerini başarıyla ifa etmiştir.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkanı Adayı olan Sengel seçim sonrası Selçuk’un ilk kadın belediye başkanı oldu.