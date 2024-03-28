Gökhan Yüksel kimdir, nereli? AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel hayatı ve biyografisi
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31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Gökhan Yüksel'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'in hayatı ve biyografisi haberimizde.
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Şişli ilçesinde Gökhan Yüksel aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli?
GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?
Gökhan Yüksel, İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamıştır.
Gökhan Yüksel, iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babası aynı zamanda 3 kuşak siyasi geçmişi olan bir ailenin 3. Kuşak siyasetçisidir. Demokrat Parti 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.
Gökhan Yüksel, spor hayatında Kuştepe Spor Kulübü Tüm yaş grupları takım kaptanlığı - Ümit Milli Futbol Takım Aday Kadrosu Anadoluhisarı Spor Kulübü TFF 2.Ligi, Çıksalın Spor Kulübü ve İGDAŞ Spor Kulüplerinde futbol geçmişi vardır.
Şadi Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Ak Parti Şişli Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi