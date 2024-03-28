Gökhan Yüksel kimdir, nereli? AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 10:01 - Güncelleme: 28 Mart 2024 10:02 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Gökhan Yüksel'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'in hayatı ve biyografisi haberimizde.