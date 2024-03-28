Hasan Tahsin Usta'nın biyografisi! AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı H. Tahsin Usta kimdir?

Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Hasan Tahsin Usta'nın eğitim durumu ve seçim faaliyetleri neler? Evli mi? 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Hasan Tahsin Usta'nın hayatına dair detaylar ve daha fazlası içeriğimizde

31 Mart yerel seçimler yaklaşırken ilçe belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim çalışmaları vatandaşlar tarafından öne çıkarılıyor. Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Hasan Tahsin Usta'nın kariyer hayatı ne zaman başladı, evli mi? H. Tahsin Usta'nın hayatı hakkında bilgiler ve detaylar içeriğimizde

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 1959 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Ardından Kentsel Dönüşüm üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Metro Projelerinden proje mühendisi olarak görev yapan Tahsin Usta, ulaşım, GİS, Trafik, Kentsel Dönüşüm, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin yapıldığı özel bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa etti.

Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı, Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde görevlerde bulundu.

2014 ve 2019 mahalli idareler seçimlerinde iki kez Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak görev yapan Hasan Tahsin Usta, evli ve 4 çocuk babasıdır.