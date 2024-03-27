İsmet Yıldırım kimdir, nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? İsmet Yıldırım'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Ümraniye ilçesinde İsmet Yıldırım aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli?

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım, 1960 yılında, Ümraniye’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ümraniye’de okudu. Liseyi Bakırköy’de bitirdi. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. İsmet Yıldırım ingilizce bilmektedir.

İsmet Yıldırım, aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi. 1999 yılında KİPTAŞ’a Genel Müdür olan İsmet Yıldırım, görev süresi boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurdu. Bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaştı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel “Süleymaniye Projesi’nin” inşasına da başladı.

İsmet Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Ak Parti Ümraniye Belediye Başkanlığı için yarışacak.