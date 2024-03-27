Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > İsmet Yıldırım kimdir, nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi

İsmet Yıldırım kimdir, nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmet Yıldırım kimdir, nereli? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? İsmet Yıldırım'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Ümraniye ilçesinde İsmet Yıldırım aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? 

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım, 1960 yılında, Ümraniye’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ümraniye’de okudu. Liseyi Bakırköy’de bitirdi. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. İsmet Yıldırım ingilizce bilmektedir.

İsmet Yıldırım, aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi.  1999 yılında KİPTAŞ’a Genel Müdür olan İsmet Yıldırım, görev süresi boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurdu. Bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaştı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel “Süleymaniye Projesi’nin” inşasına da başladı.

İsmet Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.  

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde  Ak Parti Ümraniye Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hilmi Türkmen kimdir, nereli? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisi - BiyografiHilmi Türkmen kimdir, nereli? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisiÖmer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi - BiyografiÖmer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisiRecep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisi - BiyografiRecep Erol kimdir? AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol'un hayatı ve biyografisiMesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisi - BiyografiMesut Üner nereli? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisiHaydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir? - BiyografiHaydar Ali Yıldız'ın biyografisi! AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız kimdir?Volkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisi - BiyografiVolkan Yılmaz kimdir? MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ın biyografisiMustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisiMurat Aydın kimdir, nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın hayatı ve biyografisi - BiyografiMurat Aydın kimdir, nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın hayatı ve biyografisiİlknur Kovaç Bayraktar kimdir, nereli? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hayatı ve biyografisi - Biyografiİlknur Kovaç Bayraktar kimdir, nereli? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hayatı ve biyografisiNaşit Birgüvi'nin hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi kimdir? - BiyografiNaşit Birgüvi'nin hayatı ve biyografisi! Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...