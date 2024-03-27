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Haberler > Biyografi > Ömer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi

Ömer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Arısoy kimdir, nereli? AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Ömer Arısoy'un vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Zeytinburnu ilçesinde Ömer Arısoy aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? 

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy, 1974'te Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997'de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti. Ekim 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.  Eylül 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018'de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı için yarışacak. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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