Mustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi
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31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın kimdir? Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Mustafa Günaydın'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi haberimizde.
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Beylikdüzü ilçesinde Mustafa Günaydın aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın kimdir? Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?
Mustafa Günaydın, 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa’da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur. Mustafa Günaydın, Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun olduktan sonra çift dal lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
Mustafa Günaydın, 1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.
Mustafa Günaydın, Beylikdüzü İlçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyeti Kızılay, Yeşilay gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı. Siyasi hayatına 2009-2014yerel seçimlerinde Ak Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başladı. 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK PARTİ Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçildi.
Mustafa Günaydın, evli ve 3 çocuğu ayrca bir torunu vardır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi