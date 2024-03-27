Mustafa Günaydın kimdir, nereli? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 14:38 - Güncelleme: 27 Mart 2024 14:39 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın kimdir? Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Mustafa Günaydın'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın hayatı ve biyografisi haberimizde.