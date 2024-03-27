Murat Aydın kimdir, nereli? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Murat Aydın'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Beykoz ilçesinde Murat Aydın aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli?

MURAT AYDIN KİMDİR?

Murat Aydın, 1960 yılında Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde “Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti’den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Beykoz Belediye Başkanlığı için yarışacak.