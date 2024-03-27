Yasin Kartoğlu kimdir, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 12:50 - Güncelleme: 27 Mart 2024 12:56 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Yasin Kartoğlu'nun vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde.