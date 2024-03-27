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Haberler > Biyografi > Yasin Kartoğlu kimdir, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi

Yasin Kartoğlu kimdir, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasin Kartoğlu kimdir, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Yasin Kartoğlu'nun vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Başakşehir ilçesinde Yasin Kartoğlu aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu kimdir? Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? 

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Yasin Kartoğlu, 1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Yasin Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Yasin Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Başakşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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