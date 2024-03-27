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Haberler > Biyografi > Hakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi

Hakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Bahadır kimdir, nereli? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır kimdir? Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Hakan Bahadır'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Bahçelievler ilçesinde Hakan Bahadır aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır kimdir? Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? 

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Hakan Bahadırİ 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Bitlis'lidir. Hakan Bahadır, 1986 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu oldu. Aynı üniversitede radyoloji ihtisası yaptı. Mezuniyetinden sonra sırasıyla ;Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kaymakam Vekilligi, Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri, Başhekimliği, Bahçelievler Medicana Hastanesi Radyoloji Uzmanı olarak görev aldı.

Hakan Bahadır ayrıca MÜSİAD Sağlık Sektör Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Radyoloji Derneği ve Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticisidir.

2001 yılından beri AK Parti Üyesi olan Dr. Hakan Bahadır; 2003 yılında İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 ve 2009 Yılı arası İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yaptı.  2009-2011 Yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

2011 Yılı Şubat ayında göreve gelen ve 2012 Ocak ayında yapılan Kongre ile tekrar İlçe Başkanlığına seçildi. 24 Nisan 2014 tarihine kadar İlçe Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2014-2015 yılları arasında İstanbul İl Teşkilat Komisyonunda görev aldı.

Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır. 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Bahçelievler Belediye Başkanlığı için yarışacak. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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