Ali Talip Özdemir kimdir, nereli? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Ali Talip Özdemir'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Bakırköy ilçesinde Ali Talip Özdemir aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli?

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Ali Talip Özdemir, 1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Dr. Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başladı. Ali Talip Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.

Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Baskanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Baskanlığı görevini sürdürdü. 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Baskan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Arastırma Komisyonu Baskanlığı'na getirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkanlığı için yarışacak.