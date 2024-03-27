İlknur Kovaç Bayraktar kimdir, nereli? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? İlknur Kovaç Bayraktar'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Bayrampaşa ilçesinde İlknur Kovaç Bayraktar aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli?

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

İlknur Kovaç Bayraktar, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç etti. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimini bitirdi. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

İlknur Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu’nun kurucu avukatıdır.

2014 yerel seçimlerinde, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nda aktif olarak görev almaya başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı’na atandı.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen İlknur Kovaç Bayraktar, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır.

İlknur Kovaç Bayraktar, Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı için yarışacak.