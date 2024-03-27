Hilmi Türkmen kimdir, nereli? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kimdir? Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Hilmi Türkmen'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Üsküdar ilçesinde Hilmi Türkmen aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kimdir? Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli?

HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Hilmi Türkmen, 1 Mart 1973 tarihinde Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı. Aynı zamanda hafız olan Türkmen iki torun sahibidir.

Hilmi Türkmen, siyasete 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Hilmi Türkmen, 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu, KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Türkiye’de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi, Tarihi Eserlerin Restorasyonu, Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirdi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Türkiye’nin ilk altın leed sertifikalı akıllı kamu binası olan Üsküdar Belediye Başkanlığı binası hizmete girdi. Yine Türkiye’de bir ilk olan Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar ve İstanbullulara ücretsiz Boğaz turu hizmetini başlattı. Üsküdar’a 5 yeni meydan kazandırdı. 33 yıllık imar planı sorununu ve 2B sorununu çözdü, 20 bin kişiye tapuları verildi. 9 spor merkezi, 15 yüzme havuzu, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi konseptine uygun olarak Nevmekân ve Nevmekân Sahil’i Üsküdar’a kazandırdı. Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum açıldı. 46 yeni park ile Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı. Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. 33 mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yapıldı. 10 adet yeni okul inşa edildi. Türkmen yine bu dönemde toplam 62 caminin sıfırdan yapılmasına ya da restore edilmesine imza attı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde yeniden Ak Parti Üsküdar Belediye Başkanlığı için yarışacak.