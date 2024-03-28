Mehmet Türkmen hayatı ve biyografisi! CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen'in hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Mehmet Türkmen'in kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen'in hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Mehmet Türkmen evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, 1962 yılında doğdu. 1990-1999 yıllar arasında ticaretle meşgul oldu. 1999-2009 yılları arasında Ulucak Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2014-2023 yılları arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı ve meclis üyeliği görevlerini üstlendi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Türkmen, evli ve iki çocuk babasıdır.

SEÇİM VAATLERİ

Kemalpaşa'nın belli noktalarında anneler ve bebekler için özel bakım kabinleri yapılacağını vadeden Türkmen, hayvan barınağı açacaklarını açıkladı. 5 adet taziye evi, yeni mezarlık alanları, atlı spor tesisi, çiftçiye gübre desteği, park orman, dere mesire alanları, parklar, halı sahalar ve düğün salonları yapılacağını belirtmiştir.