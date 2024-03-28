Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İşte, detaylar...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

NİLÜFER ÇINARLI MUTLU KİMDİR?

Nilüfer Çınarlı Mutlu, 1986 yılında İzmir'de doğdu. Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde Ege Mimarlık Dergisi'nin yayın sekreterliğini üstlendi. 2000-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görevini sürdürdü. 2019-2023 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde kamu ve yerel yönetim alanlarında çalıştı. Evli ve bir çocuk annesidir.

Aktif siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Mutlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Konak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.