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Haberler > Biyografi > Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız&#039;ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Onur Emrah Yıldız'ın eğitim durumu, vaatleri ve mesleği nedir merak ediliyor. İşte, detaylar...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında İzmir Çiğli'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Yıldız, lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 

Aile şirketinde meslek hayatına başlayan Yıldız, 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. 2019 yılında Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü'ne, 2021 yılında ise metropol ilçelerden sorumlu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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