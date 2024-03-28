Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 12:25 - Güncelleme: 28 Mart 2024 13:00 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Onur Emrah Yıldız'ın eğitim durumu, vaatleri ve mesleği nedir merak ediliyor. İşte, detaylar...