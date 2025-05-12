10 yıl önce sırt ağrısı şikayetiyle gitmişti! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

İskoçya’nın Glasgow şehrinde yaşayan bir kadın, 10 yıl önce başlayan sırt ağrıları sebebiyle doktora başvurdu. Yıllar boyunca ağrılarına bir çözüm bulamayan kadının 2024 yılında omuriliğinde tümör olduğu ortaya çıktı. Yaşadığı kabusu bir bir anlatan kadın, ''Bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydım'' şeklinde konuştu.

İskoçya’nın en kalabalık şehri Glasgow’da yaşayan Julie Coleman’ın 10 yıllık kabusu son buldu. 33 yaşındaki kadın, 2004 yılında hamile olduğu sırada şiddetli sırt ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu.

OLDUKÇA YAYIGN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Hamilelikte bu ağrıların oldukça yaygın olduğunu söyleyen doktorlar, bunların siyatik ağrılar (siyatik sinir kökünün tahrişi veya sıkışmasından kaynaklanan ağrılar) olduğunu bildirdi. Rahatsızlığın hamileliğin bitimiyle sonlanacağını söyleyen doktorlar, Coleman’ı birkaç ağrı kesici ile eve gönderdi. Şikayetleri giderek şiddetlenen kadının rahatsızlığı, hamileliğinin sona ermesiyle de geçmedi.

''HAYATIMIN GERİ KALANINDA BUNUNLA YAŞAYACAĞIM''

Yıllar içinde çok kez doktora giden genç kadın, yaşadığı olayı sinir bozucu olarak nitelendirerek ''Aile hekimime olan güvenimi yitirdiğim bir noktaya geldim çünkü hiçbir şey yapmayacaklarını biliyordum. Aynı muayenehanedeki birkaç farklı pratisyen hekime gidiyordum ve hepsi aynı şeyi söylüyordu. Hayatımın geri kalanında bu ağrıyla yaşayacağımı kabullenmiştim'' şeklinde konuştu.

OMURİLİĞİNDE TÜMÖR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

2024 yılında Stobhill Hastanesi'nde yapılan yeni bir taramada, kadının omuriliğinde büyüyen bir tümör olduğu ortaya çıktı.

Uzun yıllar ardından kanser teşhisi koyulan kadın, ''Gerçekten şok oldum çünkü tüm bu zaman boyunca bir şeylerin yanlış olduğunu söylemeye çalışıyordum'' dedi.

FELÇ KALDI

Doktorlar, tümörün alınması için ameliyat olması gerektiğini ancak bunun büyük ölçüde riskli olduğunu bildirdi. 28 Ocak 2024’te ameliyat olan kadının tümörü büyük ölçüde alınırken, sağ dizinden aşağısı felç kaldı. Kadının tedavisi sürerken bundan sonra yürüyüp yürütemeyeceği belirsizliğini koruyor.