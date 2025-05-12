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Yediği kurabiye canından etti! 1 saat içinde kabusu yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yediği kurabiye canından etti! 1 saat içinde kabusu yaşadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Washington eyaletindeki Duvall şehrinde yaşayan 78 yaşındaki Peggy Bryant’ın marketten aldığı, üzerine yanlış etiket basılan kurabiyeler hayatına mal oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Bryant’ın ailesi markete dava açtı.

Dehşete düşüren olay, Washington eyaletinin Duvall şehrinde Safeway isimli markette yaşandı. Eşiyle 60. evlilik yıldönümünü kutlamaya hazırlanan 78 yaşındaki Peggy Bryant, marketten bir kutu kuru üzümlü kurabiye satın aldı.

Yediği kurabiye canından etti! 1 saat içinde kabusu yaşadı - 1. Resim

İÇİNDEN FISTIK EZMESİ ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, kutunun üzerindeki etikette kurabiyelerin kuru üzümlü ve yulaflı olduğu yazıyordu ancak talihsiz kadın kurabiyeyi ısırdığında içinde fıstık ezmesi olduğunu fark etti.

Yediği kurabiye canından etti! 1 saat içinde kabusu yaşadı - 2. Resim

TALİHSİZ KADIN FACİAYI YAŞADI

New York Post’un haberine göre, fıstık ezmesine alerjisi olan yaşlı kadın alerjik reaksiyon göstererek hastaneye kaldırıldı. Bryant, hastanede verdiği bir saatlik mücadelenin ardından  kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşadıkları korkunç olayın ardından konuşan kızı Lisa, ''Annem neşeli, enerjik bir insandı. Böyle bir sonu hak etmiyordu'' diye konuştu.

Yapılan otopside ölüm nedeni anafilaksi olarak bildirilirken, aile yanlış etiketleme sebebiyle markete dava açtı.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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