NATO, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 müttefik ülke ile Güney Kore'nin desteklediği STARLIFT uzay girişimini İzmir'de başlattı. Askeri uyduların uzaya fırlatılmasını güvence altına almayı hedefleyen girişim, acil durumlarda uyduların kısa sürede fırlatılmasına da imkan sağlayacak.

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NATO, askeri operasyonlarda kullanılan uyduların uzaya fırlatılmasını güvence altına almak amacıyla geliştirilen çok uluslu STARLIFT girişiminin başladığını duyurdu.

NATO'nun açıklamasına göre girişim, İzmir'de düzenlenen NATO EDGE 26 konferansında başlatıldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 NATO üyesi ülke ile Güney Kore'nin desteklediği proje, askeri amaçlı uyduların ihtiyaç duyulduğunda güvenilir ve hızlı biçimde uzaya gönderilmesini talep etmişti.

11 ülke İzmir'de birleşiyor! NATO STARLIFT için düğmeye bastı

TÜRKİYE DAHİL 11 ÜLKE DESTEK VERİYOR

STARLIFT girişimine Belçika, Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye ve İngiltere ile Güney Kore katılıyor.

Söz konusu ülkeler, 29 Ekim 2026'da NATO Ulusal Silahlanma Direktörleri toplantısı kapsamında düzenlenen imza töreninde, girişime NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla mali destek sağlama taahhüdünde bulundu.

11 ülke İzmirde birleşiyor! NATO STARLIFT için düğmeye bastı

STARLIFT girişimine Belçika, Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye ve İngiltere ile Güney Kore katılıyor.

Söz konusu ülkeler, 29 Ekim 2026'da NATO Ulusal Silahlanma Direktörleri toplantısı kapsamında düzenlenen imza töreninde, girişime NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla mali destek sağlama taahhüdünde bulundu.

11 ülke İzmir'de birleşiyor! NATO STARLIFT için düğmeye bastı

ASKERİ UYDULAR İÇİN TİCARİ ROKETLER KULLANILACAK

2024 yılından bu yana geliştirilen STARLIFT, katılımcı ülkelerin ticari roket şirketleri ve uzay limanlarıyla birlikte çalışmasını sağlayacak.

Girişim kapsamında askerî uyduların ticari roketlerle fırlatılması için gerekli kapasitenin önceden ayarlanması kolaylaştırılacak.

Sistem, NATO müttefikleri ile Güney Kore'deki uzay limanlarından oluşan bir ağ üzerinden faaliyet gösterecek.

ACİL DURUMLARDA UYDU FIRLATILABİLECEK

STARLIFT'in önemli hedeflerinden biri de askeri ihtiyaçların ortaya çıkması durumunda uyduların kısa sürede uzaya gönderilebilmesi.

Girişim kapsamında acil uydu fırlatma yöntemleri geliştirilecek ve çeşitli testlerin deneyleri yapılacak.

NATO, gerçekleştirilecek denemelerle müttefik ülkelerin fırlatma altyapısını ve lojistik imkanlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca hava ve deniz trafiğinin koordinasyonuyla hem planlı hem de kısa sürede gerçekleştirilecek fırlatmaların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

NATO UZAYI 2019'DA HAREKAT ALANI İLAN ETMİŞTİ

NATO, uzayı 2019 yılında askeri harekat alanlarından biri olarak tanımıştı.

İttifaka göre uzaya güvenilir erişim, askeri haberleşme, seyrüsefer, istihbarat ve erken uyarı sistemlerinin çalışması açısından büyük önem taşıyor.

STARLIFT girişimiyle Avrupa'daki NATO müttefikleri ve Kanada'nın uzay güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi, ittifakın caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

11 ülke İzmir'de birleşiyor! NATO STARLIFT için düğmeye bastı

GÜNEY KORE, NATO DIŞINDAN KATILAN TEK ÜLKE OLDU

Seul yönetimi, STARLIFT girişimine NATO üyesi olmayan tek kurucu ülke olarak katıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargâhında STARLIFT Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını açıklamıştı.

Güney Kore adına anlaşmaya Savunma Politikaları Direktörü Choi Yong-sam imza attı.

Anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının NATO'nun 17 Kasım'daki resmi başlangıç takvimine uygun olarak ertelendiği öğrenildi.

SPACEX'E MEYDAN OKUDULAR

STARLIFT, ülkenin askerî uydu fırlatmalarında ABD merkezli SpaceX gibi belirli ticari şirketlere olan bağımlılığını azaltabilecek.

Güney Kore ordusu, 425 Projesi kapsamında geliştirdiği askerî keşif uydularını yörüngeye yerleştirmek için SpaceX'in Falcon 9 roketlerinden yararlanıyor.

Yeni girişimle Güney Kore'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'daki farklı fırlatma araçlarına ve uzay limanlarına erişim imkanlarını genişletmesi bekleniyor.

Projenin ayrıca Güney Koreli roket ve uydu üreticilerinin NATO'nun ortak tedarik pazarına ve uluslararası uzay tedarik zincirine katılımını kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

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