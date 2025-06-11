1.212 Ukraynalı askerin cenazesi Kiev'e nakledildi!

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, İstanbul Anlaşmaları çerçevesinde ölü askerlerin cesetlerinin nakline başlandığını duyurdu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, ay başında İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında esir takası devam ediyor.

BİNLERCE KAYIPTAN 1.212'Sİ UKRAYNA'YA DÖNDÜ

Medinsky'nin açıklamasına göre, Rusya tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 1.212 askerin cenazesi Kiev’e teslim edildi. Rusya ise kendi ordusuna mensup 27 şehit askerinin naaşını teslim aldı.

AĞIR YARALI ESİRLER İÇİN KRİTİK TAKAS YARIN

Taraflar arasında 12 Haziran Çarşamba günü, ağır yaralı esirlerin karşılıklı ve acil tıbbi değişimi başlayacak. Medinsky, bu takasın öncelikli olarak insani gerekçelerle yürütüleceğini belirtti.

CENAZE NAKLİ DEVAM EDECEK

Rusya ve Ukrayna arasında cenazelerin iadesine ilişkin koordinasyonun sürdüğü ve önümüzdeki günlerde daha fazla teslimat yapılmasının planlandığı ifade edildi.