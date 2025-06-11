Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 1.212 Ukraynalı askerin cenazesi Kiev'e nakledildi!

1.212 Ukraynalı askerin cenazesi Kiev'e nakledildi!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
1.212 Ukraynalı askerin cenazesi Kiev&#039;e nakledildi!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, İstanbul Anlaşmaları çerçevesinde ölü askerlerin cesetlerinin nakline başlandığını duyurdu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, ay başında İstanbul’daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında esir takası devam ediyor.

BİNLERCE KAYIPTAN 1.212'Sİ UKRAYNA'YA DÖNDÜ

Medinsky'nin açıklamasına göre, Rusya tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 1.212 askerin cenazesi Kiev’e teslim edildi. Rusya ise kendi ordusuna mensup 27 şehit askerinin naaşını teslim aldı.

AĞIR YARALI ESİRLER İÇİN KRİTİK TAKAS YARIN

Taraflar arasında 12 Haziran Çarşamba günü, ağır yaralı esirlerin karşılıklı ve acil tıbbi değişimi başlayacak. Medinsky, bu takasın öncelikli olarak insani gerekçelerle yürütüleceğini belirtti.

CENAZE NAKLİ DEVAM EDECEK

Rusya ve Ukrayna arasında cenazelerin iadesine ilişkin koordinasyonun sürdüğü ve önümüzdeki günlerde daha fazla teslimat yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak: Dış Haberler

Emeklilikte kademe ve asgari ücret zammı bekleyenler dikkat! İsa Karakaş tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump bombayı patlattı: Çin ile anlaşma tamam! - DünyaVe Trump bombayı patlattı! Anlaşma tamamTicaret savaşında kritik viraj! ABD-Çin nadir toprak anlaşmasına vardı, küresel piyasa diken üstünde - DünyaTicaret savaşında kritik viraj!Avusturya’da okulda katliam yapmıştı! Failin evinden çıkanlar şaşkına uğrattı - DünyaFailin evinden çıkanlar şoke ettiYenidoğan bebeğe yapılan vicdanları sızlattı! İhtiyacı olandan on kat fazla verilmiş - DünyaYenidoğan bebeğe yapılan vicdanları sızlattı!İsrail'den yeni skandal: Madleen gemisindeki Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak - DünyaTürk aktivistler 1 ay esir kalacakRusya, şampuan fabrikası vaadiyle işe aldığı Afrikalıları Ukrayna'daki savaşa gönderdi - DünyaAfrikalıları şampuan vaadiyle savaşa sürükledi
Sonraki Haber Yükleniyor...