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    13 yaşındaki çocuk ’imkansız’ denileni başardı! 38 dakikada Tetris’i bitirerek tarihe geçti

    ABD’nin Oklahoma eyaletinde 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu. 38 dakikada oyunu bitiren çocuk imkansız denileni başardı.

    13 yaşındaki çocuk ’imkansız’ denileni başardı! 38 dakikada Tetris’i bitirerek tarihe geçti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti. 

    New York Times'ın haberine göre, Gibson, Tetris oyununu oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaştı.

    157. SEVİYEYE GELDİ

    Oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelerek oyunu "yenen" ilk kişi olan Gibson, oyununun, kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale geldiği noktaya ulaştı.

    Gibson ulaştığı seviyede oyunun hata vermesi üzerine videoda "Aman Allah'ım! Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım" ifadelerini kullandı.

    13 yaşındaki çocuk ’imkansız’ denileni başardı! 38 dakikada Tetris’i bitirerek tarihe geçti

    “USTALAŞMASI GERÇEKTEN ZOR”

    2021'den beri "Blue Scuti" adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.

    Oyunun "basitliği" nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Gibson, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor" dedi.

    Tetris, 1984'de Sovyet mühendis Alexey Pajitnov tarafından geliştirildi.

    Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdOyun
    Haberler > Dünya > 13 yaşındaki çocuk ’imkansız’ denileni başardı! 38 dakikada Tetris’i bitirerek tarihe geçti
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