Kuzey Denizi'nde 140 yolcu uçağının GPS sinyallerini etkileyen elektronik müdahaleye ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, sinyal karıştırma faaliyetinin kaynağının bir Rus savaş gemisi olabileceğine işaret etti.

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9 Kasım'da Kuzey Denizi üzerinde meydana gelen GPS sinyal karışıklığından 140 uçuş etkilenmişti.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, şüpheler bölgede seyreden bir Rus savaş gemisi üzerinde yoğunlaştı.

140 yolcu uçağının GPS sinyali karıştı! İngiliz basını Rus savaş gemisini işaret etti

140 UÇUŞ ETKİLENDİ

GPS sinyallerinde sorun yaşayan uçaklar arasında Edinburgh'dan Roma'ya giden Ryanair, Manchester'dan Mısır'ın Hurgada kentine giden easyJet ve Londra'dan Stockholm'e giden British Airways seferleri de yer aldı.

Havacılık istihbarat grubu Hexbird'ün analizine göre yaklaşık 20 dakika süren sinyal karıştırma faaliyeti, uçuşlarda operasyonel bir aksaklığa yol açmadı.

Ticari uçakların alternatif navigasyon sistemlerine sahip olması ve pilotların bu tür durumlara karşı eğitimli olması, uçuş güvenliğinin korunmasını sağladı.

"RUS SAVAŞ GEMİSİ NE YAPTI?"

İncelemelerde GPS sinyallerini karıştıran vericinin İngiltere kıyılarının yaklaşık 305 kilometre açığında, Kuzey Denizi'nde bulunabileceği tespit edildi.

Olay sırasında yaptırım listesindeki Lady R, Lady D ve Maia-1 isimli üç Rus kargo gemisi, bir Rus savaş gemisinin refakatinde bölgede seyrediyordu.

Söz konusu kargo gemileri daha önce Rusya ile Kuzey Kore arasında Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silah taşıdıkları şüphesiyle gündeme gelmişti.

Hexbird'ün analizi, Rus konvoyunun sinyal karıştırma faaliyetinin kaynağı olduğunu kesinleştirmedi ancak bu ihtimali de dışlamadı.

"BATIDA İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Elektronik harp uzmanı Dr. Thomas Withington, olayın arkasında Rusya'nın bulunması halinde bunun şimdiye kadar yaşanan GPS kesintilerinde yeni bir tırmanış anlamına geleceğini kaydetti.

Withington, "Bildiğim kadarıyla bu bir ilk. Bu kadar batıda böyle bir şeyi ilk kez görüyoruz. Ancak bunun son olacağını da sanmıyorum" dedi.

NATO'NUN TAKİBİNE KARŞILIK VERMİŞ OLABİLİRLER

Eski deniz istihbarat subayı James Droxford, GPS sinyallerinin karıştırılmasının kaynağının ticari gemilerden ziyade konvoya eşlik eden Rus savaş gemisi olduğunu düşündüğünü aktardı.

NATO'nun Rus gemilerine yönelik takip faaliyetlerine karşılık gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren Droxford, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Denizi boyunca takip edildiler. GPS karıştırmasının kısa süreli olması, konumu ve etrafındaki unsurlar, bunun Batı'nın bu gemilere yönelik gözetleme faaliyetlerini caydırmaya yönelik bir tepki olduğuna işaret ediyor."

İNGİLTERE HAVA SAHASINDAKİ UÇAKLAR DA ETKİLENDİ

Hexbird'ün analizine göre GPS sinyallerinde sorun yaşayan yaklaşık 40 uçak, olay sırasında İngiltere'nin kontrolündeki hava sahasında veya yakınında bulunuyordu.

Hollanda hava trafik kontrol kurumu ise GPS sinyalini kaybettiğini bildiren yedi uçağın Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na yönlendirildiğini açıkladı.

"TELEFON ŞEBEKELERİNİ FELÇ EDEBİLİRDİ"

Kraliyet Navigasyon Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Ramsey Faragher, sinyal karıştırma faaliyetinin geniş bir alanı etkilemesi nedeniyle askeri bir platformdan gerçekleştirilmiş olabileceğine dikkat çekti:

"İngiltere, olayın kıyıdan bu kadar açıkta gerçekleşmesi nedeniyle oldukça şanslı. Bu düzeyde bir GPS karıştırmasının cep telefonu şebekelerimizi ve dijital radyo istasyonlarımızı felç etmesini istemezdik."

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