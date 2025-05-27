15’ten fazla havayolu İsrail’e kapıları kapattı! Tel Aviv seferleri birer birer iptal ediliyor

7 Ekim'de yaşanan olayı bahane ederek Gazze'de soykırım başlatan Siyonist İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler sürüyor. Uluslararası hava yolu şirketleri art arda sefer durdurma kararı aldı.

Siyonist İsrail basını, ülkeye gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının 15'e ulaştığını paylaştı. Birçok büyük havayolu şirketi uçuş iptallerini yaz aylarının sonuna kadar uzattı.

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RYANAİR 11 HAZİRAN'A KADAR ASKIYA ALDI

İrlandalı düşük maliyetli havayolu Ryanair, İsrail’e yönelik uçuş iptallerini 11 Haziran’a kadar uzattı. Şirket, duruma göre ek güncellemeler yapacağını bildirdi.

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ve Eurowings’i kapsayan Lufthansa Grubu, İsrail uçuşlarını 15 Haziran’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Öte yandan Hollandalı taşıyıcı Transavia, uçuş iptallerini 3 Haziran’a kadar sürdürme kararı aldı. İspanyol havayolu Iberia Express ise 31 Mayıs’a kadar İsrail uçuşlarını askıya aldı. İtalya merkezli ITA ise operasyonlarını 8 Haziran’a kadar durdurdu.

UNİTED, BRİTİSH AİRWAYS VE AİR INDİA'DAN UZUN SÜRELİ ERTELEME

Amerikan havayolu United Airlines, uçuşlarını 12 Haziran’a kadar askıya aldığını duyurdu. British Airways, İsrail seferlerini 31 Temmuz’a kadar durdururken, Air India iptallerini 18 Haziran’a kadar uzattı. EasyJet ise hizmetlerine Haziran sonuna kadar ara verdi.

AİR CANADA'DAN EN UZUN ERTELEME

Air Canada, 8 Haziran’da başlaması beklenen uçuşlarını, güvenlik gerekçesiyle Eylül 2025’e kadar ertelediğini açıkladı. Şirket, operasyonların yeniden başlaması için durum değerlendirmesinin sürdüğünü duyurdu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 54 BİNİ AŞTI

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 56'ya, yaralı sayısı 123 bin 129'a yükseldi.