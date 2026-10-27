17 yıl işe gitmedi, 13 milyon lira maaş aldı! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Almanya'da 17 yıl boyunca işe gitmediği halde 248 bin euro maaş aldığı öne sürülen 62 yaşındaki öğretmen hakkında iddianame hazırlandı. Öğretmenin hastalık iznindeyken başka işte çalıştığı ve sahte belgeler kullandığı iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Almanya'da 2009 yılından bu yana hastalık izninde olduğu halde maaş almaya devam eden bir öğretmen hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Duisburg Savcılığı, 17 yıl boyunca işe gitmediği ve bu süreçte toplam 248 bin euro (yaklaşık 13 milyon 800 bin TL) maaş aldığı belirtilen 62 yaşındaki öğretmen hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Duisburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne sunulan iddianamede öğretmen, 10 ayrı dolandırıcılık ve 2 ayrı sahtecilik vakasıyla suçlandı.

17 YIL BOYUNCA OKULA GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Duisburg Savcılığına göre öğretmen, 2009 yılından itibaren çeşitli gerekçelerle hastalık raporları aldı. Bu süreçte görev yaptığı eğitim kurumuyla iletişim kurmayan öğretmenin, kurum yönetimindeki ve kadrosundaki değişiklikler nedeniyle uzun süre fark edilmediği belirtildi.

Olay, 2025 yılında ilçe eğitim müdürlüğünün personelin özlük dosyalarını incelemesi sırasında ortaya çıktı. Yapılan incelemede, öğretmenin yıllardır hastalık izninde görünmesine rağmen maaş almaya devam ettiği ve toplam 248 bin euro ödeme aldığı belirlendi.

Savcılık, öğretmenin fiziksel olarak görevini yerine getirebilecek durumda olduğunu öne sürdü. İddianameye göre öğretmen, Mart 2021 ile Mart 2025 arasında 10 kez uzun süreli iş göremezlik raporu sundu. Daha önceki döneme ilişkin suçlamaların ise zamanaşımı nedeniyle soruşturmaya dahil edilmediği bildirildi.

HASTALIK İZNİNDEYKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞTI

Soruşturmada öğretmenin hastalık izninde bulunduğu dönemde alternatif tıp uzmanı olarak çalıştığı da öne sürüldü. İddianameye göre öğretmen, mesleki yeterliliğini kanıtlamak amacıyla sahte belgeler hazırladı ve sahte bir dalgıç sertifikası kullandı.

Mart 2026'da öğretmenin Duisburg'daki evine düzenlenen baskında kendisine ulaşılamazken dijital materyallerine el konuldu. Temmuz 2026'da ise öğretmen hakkında zorunlu emeklilik işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Duisburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi ve yargılama sonucunda öğretmenin suçlu bulunması halinde 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Öğretmen hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Yargı sürecinde mahkemenin iddianameye ilişkin kararı ve olası yargılama sonucunda verilecek hüküm belirleyici olacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala