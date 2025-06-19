1800 yıldır parçalanmış halde gömülüydü! Gün yüzüne çıkarıldı

Roma dönemi Londra'sındaki lüks bir villayı süsleyen ve 1800 yıldır toprağın altında olan devasa freskler ortaya çıkarıldı. Londra Arkeoloji Müzesi'nin kıdemli yapı malzemeleri uzmanı Han Li, parçaları birleştirmenin "dünyanın en zor yapbozunu bir araya getirmek gibi" olduğunu ifade etti.

Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) uzmanları tarafından yapılan kazılarda bulunan kırık duvar sıva parçaları titizlikle bir araya getirilerek, binanın yaklaşık 20 iç duvarını kaplayan freskler ortaya çıkarıldı.

Bulunan parçaların önemi, Southwark'taki bir alanda ilk kez ortaya çıkarıldıklarında hemen anlaşılmadı. MOLA, binlerce parçanın büyük bir çukura atılmış halde bulunduğunu, bunun muhtemelen MS 200'den önce gerçekleştirilen Roma yıkım çalışmalarının bir sonucu olduğunu açıkladı.

PARÇALARI YERLEŞTİRMESİ 3 AY SÜRDÜ

MOLA'nın kıdemli yapı malzemeleri uzmanı Han Li, 1800 yıldan uzun süredir görülmeyen devasa sanat eserini restore etmek için üç ay boyunca parçaları titizlikle yerleştirdi. Parçaların üzerinde o dönemde popüler olan meyve, çiçek, kuş, şamdan ve telli müzik aletlerinin boyalı resimlerinin yer aldığı belirtildi. Bir diğer parçada ise Flaviuslar dönemine (MS 69-96) ait saç stiline sahip ağlayan bir kadının betimlendiği bildirildi.

Li, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, 'hayat boyu bir kez yaşanacak' bir an oldu, bu yüzden alçıyı sermeye başladığımda heyecan ve gerginliğin karışımını hissettim" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ZOR YAPBOZUNU BİR ARAYA GETİRMEK GİBİYDİ"

"Parçaların çoğu çok hassastı ve bina yıkılırken farklı duvarlardan gelen parçalar birbirine karışmıştı" diyen Li, "Parçaları birleştirmek bu yüzden dünyanın en zor yapbozunu bir araya getirmek gibiydi." dedi.