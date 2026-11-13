Gazze’de bombardımanların ardından hayatta kalma mücadelesi veren siviller, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yağmur, soğuk ve ağır hayat şartlarının tehdidi altında. Bölgede yaklaşık 200 bin ailenin çadırlarda yaşadığını belirten Deniz Feneri Derneği, Gazzeli ailelere branda, battaniye, sıcak yemek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için yardım çağrısında bulundu. Dernek, hayırseverleri Gazze için başlatılan yardım çalışmalarına destek olmaya davet etti.

Kaydet a- | +A

Gazze’de yaşanan insani kriz, ateşkes ilan edilmesine rağmen sona ermiş değil. Bombardımanlarda evlerini kaybeden binlerce aile, hayatlarını derme çatma çadırlarda sürdürmeye çalışıyor. Açlık, temiz suya erişim sıkıntısı ve barınma sorunlarına şimdi de kış mevsiminin getireceği soğuk ve yağışlı hava koşulları ekleniyor.

Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdüren dernek, özellikle kış aylarında hayati önem taşıyan branda ve battaniye yardımları için destek çağrısı yaptı. Üç yıldır çadırlarda yaşamak zorunda kalan ailelerin kullandığı barınakların önemli ölçüde yıprandığına dikkat çekilirken, yağmur sularının çadırlardan içeri sızması ve soğuk hava şartlarının sivillerin hayatını daha da zorlaştırdığı belirtildi.

200 bin aile çadırlarda hayat mücadelesi veriyor! Deniz Feneri Derneği’nden Gazze’ye kış seferberliği

GAZZE’DE 200 BİN AİLE ÇADIRLARDA YAŞIYOR

Yetkililer, Gazze’de yaklaşık 200 bin ailenin çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek ateşkese rağmen bölgedeki insani tablonun ağır olduğunu ifade etti.

Gazze’nin gündemden düşmesiyle birlikte yardımların da azaldığına dikkat çeken yetkililer, yaklaşan kış mevsiminin özellikle çadırlarda yaşayan aileler için büyük zorluklar getireceğini vurguladı.

"Gazze şu an çok zor durumda. Evet, ateşkes ilan edildi ama anlaşmaya rağmen her türlü saldırılar var. Açlık da devam ediyor. Maalesef Gazze gündemden düştüğü için biraz yardımlar da azaldı. İnsanlarımız hâlâ savaşın içinde yaşıyorlar, hâlâ zor durumda. Ve kış geliyor. O dönem Gazzeli kardeşlerimiz için bu kış çok zor olacak. Çünkü 200 bin aile çadırda yaşıyor. Üç sene boyunca çadırda kaldıkları için o çadırları da yıprandı."

İNSANİ YARDIM TIRLARININ GAZZE’YE GİRİŞİNDE ENGELLER YAŞANIYOR

Gazze’deki insani krizin derinleşmesinde bölgeye ulaştırılması gereken yardımların geçişinde yaşanan sıkıntılar da etkili oluyor.

Gazze’de yaşayan sivillerin insanca yaşamayı hak ettiğini vurgulayan yetkililer, bölgedeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için uluslararası yardımların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

200 bin aile çadırlarda hayat mücadelesi veriyor! Deniz Feneri Derneği’nden Gazze’ye kış seferberliği

TÜRKİYE’DEN GAZZE’YE YARDIM ELİ

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Gazze için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten uzmanlar, başta AFAD ve Kızılay olmak üzere Deniz Feneri Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının ve Türk halkının Gazze’ye yönelik desteklerine dikkat çeken kurum yetkilileri, imkânlar ölçüsünde Gazzeli vatandaşların yaralarına merhem olmaya ve onlara destek sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

GAZZE İÇİN ÇOK YÖNLÜ YARDIM ÇALIŞMASI

Bölgedeki ihtiyaçların yalnızca barınma malzemeleriyle sınırlı olmadığını belirten dernek, farklı alanlarda yardım projelerini sürdürüyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan projeler kapsamında Gazzeli ailelere sıcak yemek, nakdi yardım, kadın hijyen seti, bot ve mont, battaniye, kumanya, çadır, temiz su, branda ve eğitim desteği sağlanması hedefleniyor.

200 bin aile çadırlarda hayat mücadelesi veriyor! Deniz Feneri Derneği’nden Gazze’ye kış seferberliği

Duyurulan yardım projeleri ve belirtilen bağış tutarları şöyle:

· Gazze Sıcak Yemek: Gazzeli kardeşlerimizin sofrasına bir tabak sıcak yemek ulaştırılması. 100 TL

· Gazze Nakdi Yardım: İhtiyaç sahibi ailelere nakdi destek.

· Gazze Kadın Hijyen Seti Yardımı: 6.250 TL

· Gazze Bot-Mont Yardımı: 2.100 TL

· Gazze Battaniye Yardımı: 750 TL

· Gazze Kumanya: 2.500 TL

· Gazze Çadır Yardımı: 30.000 TL

· Gazze Su Yardımı: 1.500 TL

· Gazze Branda Yardımı: 3.500 TL

· Gazze Eğitim Yardımı: 7.200 TL

Özellikle branda ve battaniye yardımları, yaklaşan kış mevsiminde çadırlarda yaşayan ailelerin yağmurdan ve soğuktan korunabilmesi açısından önem taşıyor.

GAZZE’YE DESTEK OLMAK İSTEYENLER NASIL BAĞIŞ YAPABİLİR?

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverler için internet sitesi üzerinden farklı bağış seçenekleri sunuluyor.

Bağış yapmak isteyenler www.denizfeneri.org.tr adresini ziyaret ederek kendilerine uygun yardım projesini seçebiliyor.

SMS yoluyla destek olmak isteyen hayırseverler ise:

· 5560’a GAZZE yazıp göndererek 50 TL,

· 5407’ye GAZZE yazıp göndererek 240 TL karşılığı bağış yapabiliyor.

SMS bağışının gönderim şekli ve tutarı hakkında derneğin resmî internet sitesinden bilgi alınabiliyor.

Gazze’de kış kapıya dayanırken, çadırlarda ölüm kalım mücadelesi veren aileler için bir battaniye, bir branda, bir öğün sıcak yemek ve temiz su büyük önem taşıyor. Kurum, tüm hayırseverleri Gazze’deki sivillerin yanında olmaya ve yürütülen insani yardım çalışmalarına destek vermeye davet ediyor.

200 bin aile çadırlarda hayat mücadelesi veriyor! Deniz Feneri Derneği’nden Gazze’ye kış seferberliği

200 bin aile çadırlarda hayat mücadelesi veriyor! Deniz Feneri Derneği’nden Gazze’ye kış seferberliği

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala