200 ülkenin rotası Türkiye'ye döndü! Dünya basını Antalya'daki büyük sınavı yazdı

Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi! Yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin katıldığı COP31 zirvesi Antalya'da başladı. Dünya liderleri Türkiye'de buluşmaya hazırlanırken Reuters, İran savaşı ve enerji krizine, Fransız basını iklim finansmanına, Avustralya basını ise diplomatik dengelere odaklandı. Uluslararası basın, Antalya'daki tarihi buluşmayı farklı manşetlerle dünyaya duyurdu.

Dinle Kaydet a- | +A

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

Yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin katıldığı, dünya liderlerini bir araya getirecek zirve 20 Kasım'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Kasım'da liderleri ağırlayacağı konferans, uluslararası basında geniş yer buldu. Reuters'tan Fransız RFI'a, Avustralya basınından Amerikan medyasına kadar birçok yayın kuruluşu, Türkiye'deki zirveyi farklı başlıklarla ele aldı.

200 ülkenin rotası Türkiyeye döndü! Dünya basını Antalyadaki büyük sınavı yazdı

REUTERS: SAVAŞ VE YAPAY ZEKA İKLİM HEDEFLERİNİ ZORLUYOR

Uluslararası haber ajansı Reuters, COP31'in İran savaşı, enerji güvenliği endişeleri ve yapay zekanın artan elektrik ihtiyacının gölgesinde başladığını yazdı.

Ajans, Türkiye'nin 2035 yılına kadar küresel enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediğini aktardı. ABD'nin iklim iş birliğinden uzaklaşmasının ve fosil yakıtlara yönelik talebin müzakereleri zorlaştırabileceği değerlendirmesine yer verildi.

200 ülkenin rotası Türkiyeye döndü! Dünya basını Antalyadaki büyük sınavı yazdı

FRANSIZ BASINI: GÖZLER İKLİM FİNANSMANINDA

Fransız yayın kuruluşu RFI, Antalya'daki zirveyi iklim finansmanı ve fosil yakıtlar konusunda ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılıkları üzerinden ele aldı.

RFI, gelişmekte olan ülkelerin sel ve kuraklık gibi afetlere karşı korunmak için daha fazla mali destek istediğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin 2035 yılına kadar elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarma hedefi ile fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik tartışmalara da yer verildi.

200 ülkenin rotası Türkiyeye döndü! Dünya basını Antalyadaki büyük sınavı yazdı

AVUSTRALYA BASINI: TÜRKİYE'DE DİPLOMATİK DENGE SINAVI

Avustralya merkezli The Conversation, İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın Antalya'da zorlu bir diplomatik görev üstlendiğini yazdı.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaptığı, Avustralya'nın ise müzakereleri yönettiği hatırlatıldı. Bowen'ın hem Türkiye ile iş birliğini sürdürmesi hem de Pasifik ada ülkelerinin taleplerini ve Avustralya'nın ulusal çıkarlarını gözetmesi gerektiği ifade edildi.

200 ülkenin rotası Türkiyeye döndü! Dünya basını Antalyadaki büyük sınavı yazdı

HİNDİSTAN BASINI: ANTALYA'DA YENİ BİR İKLİM FIRSATI

Hindistan merkezli The Hindu BusinessLine, Bloomberg kaynaklı haberinde ABD ve Brezilya'daki seçim sonuçlarının COP31 öncesinde iklim politikaları açısından yeni beklentiler oluşturduğunu yazdı.

Haberde, Türkiye'nin elektrifikasyon hedefinin zirvenin başlıca gündemlerinden biri olduğu aktarıldı. Türkiye ile Avustralya arasındaki iş birliğinin de müzakerelerden sonuç alınmasında önemli rol oynayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

200 ülkenin rotası Türkiye'ye döndü! Dünya basını Antalya'daki büyük sınavı yazdı

ABD BASINI: DÜNYA LİDERLERİ TÜRKİYE'DE BULUŞUYOR

ABD merkezli ABC News, Associated Press kaynaklı haberinde dünya liderlerinin, delegelerin ve iklim aktivistlerinin Antalya'da bir araya geldiğini duyurdu.

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi ve enerji politikalarının yeniden değerlendirilmesinin COP31'in gündemini etkilediği aktarıldı.

ABC News ayrıca Türkiye'nin yeni hedefler açıklamaktan çok önceki iklim taahhütlerinin uygulanmasına odaklandığını yazdı.

ORTA DOĞU BASINI: SU KRİZİ ANTALYA'NIN GÜNDEMİNDE OLMALI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National, eski Bhutan Başbakanı Jigmi Thinley'in COP31 hakkındaki değerlendirmesine yer verdi.

Thinley, iklim değişikliğiyle mücadelede enerji dönüşümünün yanı sıra su güvenliğine de öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Yazıda, kuraklık, seller ve su kaynaklarına erişim sorunlarının giderek ağırlaştığına işaret edilerek Antalya'daki zirvenin su yönetimi konusunda uluslararası iş birliğini güçlendirmek için fırsat olduğu ifade edildi.

200 ülkenin rotası Türkiyeye döndü! Dünya basını Antalyadaki büyük sınavı yazdı

ETİYOPYA BASINI: COP32 HAZIRLIKLARI ANTALYA'DA BAŞLADI

Etiyopya Haber Ajansı ENA, 2027 yılında düzenlenecek COP32'nin başkan adayı Gedion Timothewos'un Antalya'ya geldiğini duyurdu.

Ajans, Timothewos'un COP31 kapsamında Türkiye'deki yetkililer, ülke delegasyonları ve uluslararası ortaklarla görüşmeler gerçekleştireceğini yazdı.

Etiyopya'nın 2027'de Addis Ababa'da düzenlenecek zirve için hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

200 ülkenin rotası Türkiyeye döndü! Dünya basını Antalyadaki büyük sınavı yazdı

İNGİLİZ SEKTÖR BASINI: TÜRKİYE'NİN SIFIR ATIK HEDEFLERİ MERCEK ALTINDA

İngilizce yayın yapan Packaging Gateway, COP31'de Türkiye'nin Sıfır Atık yaklaşımını ve 2035 yılına yönelik geri dönüşüm hedeflerini mercek altına aldı.

Türkiye'nin küresel atık miktarındaki beklenen artışı yarıya indirmeyi ve döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

ANTALYA'DAN SOMUT SONUÇ BEKLENİYOR

İngiliz The Guardian gazetesi, COP31'in başarısının ülkelerin iklim taahhütlerini somut adımlara dönüştürmesine bağlı olduğunu iletti.

Gazete, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede fosil yakıtlardan uzaklaşma, gelişmekte olan ülkelere mali destek ve küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasının ele alınacağını aktardı. Haberde, Türkiye ile Avustralya'nın ortak yürüttüğü süreçte enerji politikalarına ilişkin görüş ayrılıklarının da müzakereleri zorlaştırabileceği değerlendirmesi yapıldı.

LE MONDE: KÜRESEL KRİZLERİN ORTASINDA ANTALYA ZİRVESİ

Fransız Le Monde gazetesi, COP31'in savaşlar, ticari gerilimler ve enerji krizinin yaşandığı bir dönemde Türkiye'de başladığını yazdı.

Antalya'daki toplantının iklim değişikliğiyle mücadeleyi yeniden uluslararası gündemin ön sıralarına taşımayı amaçladığını aktaran Fransa basını, Türkiye'nin 2035 yılına kadar küresel enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefi ve iklim finansmanı konusunda yaşanan anlaşmazlıkları ele aldı.

200 ülkenin rotası Türkiye'ye döndü! Dünya basını Antalya'daki büyük sınavı yazdı

ÇİN BASINI: "DÜNYA İKLİM TAAHHÜTLERİNİ EYLEME DÖNÜŞTÜREBİLECEK Mİ?"

Çin devlet televizyonu CGTN, Türkiye'de başlayan COP31 zirvesini "Dünya iklim taahhütlerini eyleme dönüştürebilecek mi?" başlığıyla ele aldı.

Antalya'daki zirvenin en büyük sınavının ülkelerin verdiği sözleri somut emisyon azaltımlarına dönüştürmek olduğu ifade edildi. Türkiye'nin 2035 yılına kadar küresel enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefi de öne çıkarıldı. CGTN, sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması, gıda güvenliği ve yeşil sanayileşmenin Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını yazdı.

BLOOMBERG: "ÇİN 2028 ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Bloomberg, Hindistan merkezli The Hindu BusinessLine gazetesinde de yayımlanan haberinde, Antalya'daki COP31 zirvesinde 2028 yılında düzenlenecek COP33'ün ev sahipliğinin de gündeme geleceğini ileri sürdü.

Hindistan'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Çin'in COP33'e ev sahipliği yapma önerisini değerlendirdiği aktarıldı. Bloomberg'e göre bu ihtimal, Pekin yönetiminin küresel iklim diplomasisinde daha güçlü bir rol üstlenmesi açısından fırsat olarak görülüyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala