200’den fazla mahkum takas edildi: ABD-Venezuela arasında esir krizi bitiyor!

ABD ile Venezuela arasında uzun süredir süren esir krizi, tarihe geçecek bir mahkum takasıyla yumuşamaya başladı. El Salvador’daki yüksek güvenlikli hapishanede tutulan 250'ye yakın Venezüellalı mahkum, ABD’nin “haksız yere alıkonuldu” dediği 10 Amerikan vatandaşıyla takas edildi.

ABD ile Venezuela arasında gerçekleştirilen kapsamlı esir takasında, El Salvador’daki bir hapishanede tutulan 200’den fazla Venezüellalı mahkum karşılığında 10 Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı.

CNN’in haberine göre, Trump yönetimi tarafından El Salvador’daki yüksek güvenlikli hapishaneye nakledilen yaklaşık 250 Venezüellalı, ABD’nin “haksız yere alıkonulduğunu” belirttiği Amerikalılar karşılığında Venezuela’ya geri gönderildi.

"TRUMP SAYESİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Rubio, bu gelişmenin Başkan Donald Trump’ın “liderliği ve Amerikan halkına bağlılığının” sonucu olduğunu vurguladı.

Rubio yaptığı yazılı açıklamada, “Venezuela rejim temsilcilerinin ABD vatandaşlarını son derece tartışmalı koşullar altında ve uygun yasal süreç olmaksızın tutuklayıp hapse atması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. “Venezuela’da haksız yere gözaltına alınan her Amerikalı artık özgür ve anavatanına geri döndü” dedi.

ABD'li Bakan ayrıca Venezuela hapishanelerinden salıverilen ve “siyasi tutuklu” olduğu iddia edilen kişilerin serbest bırakılmasını da memnuniyetle karşıladı. Operasyonda El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin rolüne teşekkür etti.

Bukele ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, El Salvador’da tutulan ve çoğu Tren de Aragua adlı suç örgütüne üye olmakla suçlanan Venezüellalıların, Venezuelalı yetkililere teslim edildiğini doğruladı.

Bukele, “Bu kişiler şu anda El Salvador’a doğru yola çıktılar ve evlerine dönmeden önce kısa bir mola verecekler” ifadelerini kullandı.