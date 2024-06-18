2015 yılında söyledikleri başına dert oldu! Tayland'ın eski Başbakanı için karar verildi

Tayland'ın eski başbakanı olan ve 2006 yılında askeri darbeyle görevden uzaklaştırılıp 15 yıl sürgün hayatı yaşayan Thaksin Shinawatra, bir televizyon kanalında 'kraliyet hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle' suçlu bulundu.

Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra hakkında, 2015 yılında bir Güney Kore televizyonuna verdiği röportaj nedeniyle soruşturma açılmıştı. Eski başbakanın kraliyeti ve monarşiyi küçük düşüren ifadeler içeren açıklamaları nedeniyle ‘lese-majeste’ adı verilen kraliyet yasalarına karşı geldiğine hükmedildi.

KEFALETLE DENETİMLİ SERBEST

Başsavcılık Sözcüsü Prayuth Bejraguna yapılan açıklamada, 74 yaşındaki Thaksin'in sabah saatlerinde görülen davasında suçlu bulunduğunu belirterek, Shinawatra’nın kefaletle denetimli olarak serbest bırakıldığını söyledi. Prayuth, ayrıca Shinawatra’nın pasaportuna el konulduğunu ve yurt dışına çıkış yasağı aldığını belirtti.

Shinawatra’nın kesin cezası mahkemenin ağustos ayında görülecek bir sonraki duruşmasında netlik kazanacak. Siyasi uzmanlar Shinawatra’nın hapis cezasına çarptırılmayacağını düşünüyor.

15 YIL SÜRGÜNDE YAŞADI

Tayland’da 2001 - 2006 yılları arasında başbakanlık yapmış olan Shinawatra, 2006 yılında gerçekleşen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış ve kendisine yönlendirilen suçlamalardan kaçarak 15 yıl sürgün hayatı yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra ülkesine ilk kez dönen Shinawatra, kendisine yöneltilen tüm geçmiş suçlamaları reddederek kraliyet affına başvurmuştu.

DARBEDEN BU YANA 270 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Dünyanın en sıkı kraliyet yasalarına sahip ülkelerden biri olan Tayland’da, darbeden bu yana 270’den fazla kişi ‘lese-majeste’ yasası nedeniyle hapis cezası alırken, Tayland İnsan Hakları Avukatları kraliyet yasalarının ülkede siyasi bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığını ve siyasiler tarafından suiistimal edildiğini iddia ediyor.