Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verdi.

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2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verdi.

DÜNYADAKİ ARTAN ÇATIŞMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Watne Frydnes, Güney Afrika doğumlu 85 yaşındaki Pillay'ın barışın sağlanması ve uluslararası hukukun teşvik edilmesi yönündeki çabaları nedeniyle ödülü kazandığını açıkladı. Komite, kararını duyururken dünyada artan çatışmalara ve uluslararası hukuk kurumlarının karşı karşıya kaldığı baskılara vurgu yaptı.

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, anlaşmazlıkların güç veya şiddet kullanmadan çözülmesinde uluslararası hukukun belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi. Açıklamada, savaşların ve çatışmaların arttığı, yargıçlar ile uluslararası hukuk kurumlarının siyasi saldırılara maruz kaldığı bir dönemde hukukun üstünlüğünün korunmasının önem taşıdığı belirtildi.

Komite, uluslararası hukuk sisteminin yalnızca çatışmaları önlemek için değil, savaş suçlarının hesabının sorulması ve mağdurların adalete ulaşması açısından da gerekli olduğuna dikkat çekti.

Nobel Komitesi, kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası hukuka bağlılığın şart olduğunu vurguladı. Açıklamada, savaş suçlularının yargılandığı ve mağdurların adalet bulabildiği bir hukuk sisteminin barış içinde bir dünya için temel koşullardan biri olduğu ifade edildi.

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

NAVİ PİLLAY KİMDİR?

1941 Güney Afrika doğumlu Hint Tamil kökenli Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navi Pillay, Güney Afrika'daki Natal Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve ABD'deki Harvard Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans ve hukuk doktorası yaptı.

1967'de Natal eyaletinde avukatlık bürosu açan Pillay, apartheid rejimi döneminde siyasi tutukluların haklarını savundu ve Nelson Mandela ve diğer siyasi mahkumların hapishane şartlarına ilişkin hukuki mücadelelerde yer aldı.

Pillay, 1995'te Güney Afrika Yüksek Mahkemesine atandı ve bu mahkemede görev yapan beyaz olmayan ilk kadın yargıç oldu. 1995 yılında BM tarafından kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıç olarak göreve başladı ve 1999-2003 yılları arasında bu mahkemenin başkanlığını yürüttü. 1994'te Tutsilere karşı gerçekleştirilen soykırımın sorumlularının yargılandığı davalarda görev aldı. 2003'te Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ilk yargıçları arasında yer aldı. Burada savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım gibi ağır uluslararası suçların yargılanması süreçlerinde çalıştı.

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2008-2014 yıllar arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. 2021'de ise BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail'e İlişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun başkanlığına getirildi. Bu komisyon, geçtiğimiz yıl eylül ayında İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna ulaşmıştı.

Pillay, 2019'dan bu yana Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yargıç olarak görev yapıyor ve Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı Rohingya Soykırımı davasında özel yargıç olarak yer alıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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