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Haberler > Dünya > 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri... ABD'nin Almanya'ya silah yığmasına Rusya'dan sert tepki

3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri... ABD'nin Almanya'ya silah yığmasına Rusya'dan sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

3. Dünya Savaşı ihtimali tüm dünyayı gererken, ABD ve Rusya arasındaki çekişme tedirgin etmeye devam ediyor. Rusya, ABD'nin Almanya'ya silah yığmasına tepki gösterdi. Lavrov, ABD ve NATO'yu hedef aldı.

Tüm dünya 3. Dünya Savaşı ihtimalini konuşuyor. ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi gönderdi, Putin, Kuzey Kore ile askeri işbirliğine imza attı. NATO'da ise Rusya karşıtı sesler yükseldi. 3. Dünya savaşının ayak sesleri yavaş yavaş duyulurken ABD, Almanya'ya silah konuşlandırma planını açıkladı. Karara Rusya'dan tepki gecikmedi.

LAVROV ABD VE NATO'YU HEDEF ALDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York şehrinde Rusya başkanlığında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada batılı ülkeler ve NATO'yu hedef alan Sergey Lavrov, özellikle Washington ve Berlin'in, Almanya topraklarına orta ve uzun menzilli füzeler yerleştirme kararını eleştirdi.

ALMANLAR SORGUSUZ SUALSİZ İTAAT EDİYOR

Lavrov, "ABD'nin Alman topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirme kararına sorgusuz sualsiz itaat eden Almanya'nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz" dedi.

Bu kararla birlikte Avrupa'dan, Rusya'ya yönelik tehditlerin arttığını savunan Lavrov, "Avrupa'da ortaya çıkan krizin temel nedenlerini bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Siyasi ve diplomatik çözüme, Rusya'ya yönelik Avrupa-Atlantik yönünden gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımlar eşlik etmelidir” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DA ÇÖZÜM ARAMAYA HAZIRIZ"

Konuşmasının devamında Ukrayna ile sürdürdükleri savaşa dair de konuşan Lavrov, krizin çözümü için sorumluluk aldıklarını söyleyerek, “Karşılıklı garantiler ve anlaşmalar üzerinde mutabakata varırken, gerçekten eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin oluşturulmakta olduğu Avrasya kıtasındaki yeni jeostratejik gerçekleri dikkate almamız gerekecek. Avrupa bu nesnel ve tarihsel sürecin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır. Biz çıkar dengesi arayışına hazırız” diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözümü için herkesi sorumluluk almaya davet ettiklerini de ekleyen Lavrov, “Ukrayna'daki krizin aşılmasına samimi ilgi gösteren ve önerilerinde ulusal azınlıkların haklarına ilişkin temel sorunu dikkate alan herkese çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Putin, ABD'nin orta menzilli füze hamlesine karşı Rusya'nın da orta menzilli füze üretmeye başlaması gerektiğini söylemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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