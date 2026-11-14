Türk SİHA'ları ABD, Çin ve İngiltere'de ses getirdi. ABD'li savunma uzmanı Bayraktar TB2'nin Amerikan rakibine göre 10 kata varan fiyat avantajını anlatırken, Çin basını AKINCI'nın hava muharebesine ilişkin çarpıcı iddiaları ele aldı. İngiliz siyasetçi ise Türkiye'nin son testlerini NATO'ya örnek gösterdi.

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Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlesiyle küresel askeri dengeleri değiştiren insansız hava araçları, dünya savunma kulislerinin ve uluslararası medyanın başat gündemi olmayı sürdürüyor.

ABD'den Çin'e, İngiltere'den küresel analiz merkezlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede Türk SİHA'larının üstün kabiliyetleri masaya yatırıldı.

3 ülkeden Türk SİHA'larına övgü! ABD fiyatını, Çin gücünü, İngiltere NATO'ya etkisini konuştu

BAYRAKTAR TB2'Yİ MQ-9 REAPER İLE KARŞILAŞTIRDILAR

ABD'li savunma yorumcusu Preston Stewart, Defense Tech News programında Bayraktar TB2'nin uluslararası pazardaki konumunu Amerikan MQ-9 Reaper ile karşılaştırdı.

Stewart, "Bayraktar TB2, Türkiye'nin çok pahalı olan ABD üretimi İHA'lara verdiği yanıttı" değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Reaper'ın birim maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğunu söyleyen Stewart, Bayraktar TB2'nin maliyetinin ise 5 ila 10 milyon dolar arasında değiştiğini aktardı.

ABD üretimi sistemlerin yalnızca satın alma maliyetinin yüksek olmadığını anlatan Stewart, uzun vadeli bakım ve işletme giderlerine de işaret etti.

Stewart, "ABD üretimi ekipmanları satın almak sadece pahalı değil, uzun vadede bakımını yapmak da çok maliyetli" dedi.

Çok sayıda ülkenin 50 milyon dolarlık insansız hava araçlarını satın alacak veya uzun yıllar kullanacak altyapıya sahip olmadığını belirten Stewart, Baykar'ın daha düşük maliyetli sistemlerle uluslararası pazarda müşteri bulduğunu söyledi.

3 ülkeden Türk SİHA'larına övgü! ABD fiyatını, Çin gücünü, İngiltere NATO'ya etkisini konuştu

BAYRAKTAR TB2'DEN 16 KAMİKAZE DRONLU YENİ SİSTEM

Stewart, Baykar'ın 4 Kasım'da gerçekleştirdiği yeni Bayraktar TB2 testini de ele aldı.

Testte Bayraktar TB2'nin kanatlarının altında sekizer adet olmak üzere toplam 16 SkyDagger FPV kamikaze dronu taşıdığı, bunlardan ikisinin serbest bırakılarak yer hedeflerine yönlendirildiği aktarıldı.

Stewart, TB2'nin küçük dronlar için uçan bir taşıyıcı ve haberleşme aktarma platformuna dönüştürülmesinin yeni kullanım alanları oluşturabileceğini ileri sürdü.

Bununla birlikte büyük ve nispeten yavaş insansız hava araçlarının gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalabildiğini hatırlattı.

3 ülkeden Türk SİHA'larına övgü! ABD fiyatını, Çin gücünü, İngiltere NATO'ya etkisini konuştu

ÇİN BASINI: SAVAŞIN KURALLARINI DEĞİŞTİREN HAVA DÜELLOSU

Çin'in Sohu platformunda yayımlanan bir değerlendirmede, Türk yapımı AKINCI SİHA'nın Sudan'da Çin üretimi CH-95 insansız hava aracını düşürdüğü iddiasına yer verildi.

Sudan Silahlı Kuvvetlerine ait bir AKINCI'nın havadan havaya füze kullanarak CH-95'i vurduğu, ardından yerde bulunan ikinci bir CH-95'i imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

3 ülkeden Türk SİHA'larına övgü! ABD fiyatını, Çin gücünü, İngiltere NATO'ya etkisini konuştu

Çin basını "Savaşın kurallarını değiştiren hava düellosu" diyerek tasvir etti.

AKINCI'nın yüksek irtifa, radar ve elektrooptik sistemlerini kullanarak hedefe karşı avantaj sağladığına da dikkat çekildi.

Çin basını, "AKINCI, insansız hava araçlarının yalnızca keşif ve yer hedeflerine saldırı için değil, havadaki diğer araçları avlamak için de kullanılabileceğini kanıtladı" değerlendirmesini yaptı.

3 ülkeden Türk SİHA'larına övgü! ABD fiyatını, Çin gücünü, İngiltere NATO'ya etkisini konuştu

"NATO İÇİN DERS"

İngiliz siyasetçi Prof. Dr. Tim Wilson, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği son testleri kendi YouTube kanalında değerlendirdi.

Wilson, Bayraktar TB2'nin kamikaze dron taşıma kabiliyeti ile AKINCI ve TB2'nin karayoluna iniş ve kalkış testlerini modern savaşın değişen koşulları çerçevesinde ele aldı.

Rusya-Ukrayna savaşında hava üslerinin ve pistlerin saldırı hedefi haline geldiğini anlatan Wilson, Türkiye'nin geleneksel havaalanlarına bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarına değindi.

Wilson, "Türkiye'nin gerçekleştirdiği gösterim, yalnızca Türkiye açısından değil, çok daha geniş bir coğrafya için önem taşıyor" dedi.

"ON MİLYONLARCA STERLİNLİK SAVAŞ UÇAĞI İŞE YARAMAZ"

Wilson, Avrupa ülkelerinin giderek daha pahalı savaş uçakları satın almaya odaklandığını, ancak bu uçakların savaş sırasında farklı noktalara dağıtılması ve operasyonlarını sürdürebilmesi konusunun da önem taşıdığını anlattı.

"On milyonlarca sterlin değerindeki bir savaş uçağı, hasar görmüş bir pist nedeniyle havalanamıyorsa hiçbir işe yaramaz" diyen Wilson, Türkiye'nin otoyol testlerinin bu açıdan önem taşıdığını dile getirdi.

İsveç'in Gripen savaş uçakları için geliştirdiği karayolu kullanım modelini de örnek gösteren Wilson, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla benzer bir ihtiyaca farklı bir çözüm sunduğunu ifade etti.

Wilson, Baykar'ın gelişen hava savunma tehditleri karşısında Bayraktar TB2'yi terk etmek yerine yeni görevlere uyarladığını anlattı.

Bununla birlikte küçük dronların operasyonel menzilinin henüz açıklanmadığını ve TB2'nin düşman hava savunmasına karşı risk taşımaya devam ettiğini de hatırlattı.

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