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Dünya

350 bin dolar veren Arjantin vatandaşı olacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu

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350 bin dolar veren Arjantin vatandaşı olacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu
Başlık Resmi350 bin dolar veren vatandaşlığı kapacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümeti, ülkeye yabancı yatırım çekmek amacıyla Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nı hayata geçirdi. Programa göre, en az 350 bin dolar yatırım yapan yabancılar Arjantin vatandaşlığına başvurabilecek. Öte yandan yatırımcıların eş ve çocukları için de farklı miktarlarda ödeme seçenekleri sunulacak.

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Arjantin hükümeti, ülkeye en az 350 bin dolar yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yeni programı duyurdu. Yatırımcıların eş ve çocukları için de farklı miktarlarda ödeme seçenekleri sunulacak.

Hükümetin açıkladığı programa göre yatırımcılar, Arjantin Ulusal Hazinesi'ne geri ödemesiz 350 bin dolar aktararak veya bu amaçla çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvilini satın alarak vatandaşlık hakkı elde edebilecek.

350 bin dolar veren Arjantin vatandaşı olacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu
Başlık Resmi350 bin dolar veren Arjantin vatandaşı olacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI ÖDEME PROGRAMLARI

Reuters'ın haberine göre yatırımcıların eşleri ile 18-25 yaş arasındaki bekar ve çocuksuz çocukları, kişi başı 100 bin dolar katkı karşılığında programa dahil olabilecek. 18 yaşından küçük çocuklar için ise bu miktar 25 bin dolar olarak belirlendi.

Ekonomi Bakanlığı, program kapsamında elde edilecek kaynakların ülkenin mali ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağını açıkladı. Başvuruların ise yatırılan paranın kaynağının izlenebilirliği, kara para aklamanın önlenmesi ve ulusal güvenlik kriterleri doğrultusunda titiz bir incelemeden geçirileceği belirtildi.

350 bin dolar veren Arjantin vatandaşı olacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu
Başlık Resmi350 bin dolar veren Arjantin vatandaşı olacak! Milei hükümeti yeni programı duyurdu

ÜLKE YABANCI YATIRIMCI ÇEKEMİYOR

Program, Arjantin'in yabancı yatırım çekme konusunda düşük seviyelerde kaldığı bir dönemde açıklandı. OECD verilerine göre Arjantin 2025'te 3,134 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım aldı. Aynı dönemde Brezilya 76,877 milyar dolar, Meksika ise 40,871 milyar dolar yatırım çekti.

Programın duyurulması, hükümetin yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye yönelik son adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Açıklama ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin yabancıların kırsal arazi satın almasına yönelik yüzde 15'lik mülkiyet sınırının kaldırılmasını onaylamasından birkaç gün sonra geldi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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