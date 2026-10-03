Meksika’da Monterrey bölgesindeki toprak kaymasını haberleştiren muhabir Alma de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales’e canlı yayın sırasında kontrolden çıkan bir araç çarptı. Kazada yaralanan iki gazeteci apar topar hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Meksika’nın Monterrey kentinde toprak kaymasının meydana geldiği bölgede canlı yayın yapan muhabir Alma de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales’e, kontrolden çıkan bir araç çarptı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ HIZLA SAVRULDU

Alma de la Rosa Flores bölgedeki son durumu aktarırken, toprak kayması nedeniyle yön değiştiren araç, kontrolden çıkarak ekibin bulunduğu noktaya savruldu. Hızla savrulan araç, arkası dönük olan muhabir ve kameramana çarparken canlı yayın da bir anda kesildi.

Canlı yayında korku dolu anlar! Kontrolden çıkan araç haber ekibinin üzerine savruldu

Stüdyodaki sunucu Mario Gamez, olayın ardından yapım ekibinden kazanın yerini öğrenerek acil servis ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini istedi. The Sun’ın haberine göre Gamez, yaşananları, “Toprak kaymasından kaçmaya çalışırken kayan bir araç onlara çarptı. Adrese ve ekibe dair bilgiye acilen ihtiyacım var.” sözleriyle aktardı.

Canlı yayında korku dolu anlar! Kontrolden çıkan araç haber ekibinin üzerine savruldu

YAYIN EKİBİNDEN HABER GELDİ

Ekvador televizyon kanalı Gamavision için çalışan iki gazetecinin kazayı hafif yaralarla atlattığı belirtildi. Alma’nın sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa kendi başına bindiği öğrenildi. Olay yerine Sivil Savunma ekipleri sevk edilirken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Canlı yayında korku dolu anlar! Kontrolden çıkan araç haber ekibinin üzerine savruldu

Daha sonra ekip arkadaşlarının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Mario Gamez, “İyi haber, iki takım arkadaşım da çok iyi durumda.” dedi. Gamez, iki gazetecinin vücutlarında morluk ve ezikler bulunduğunu ancak kazada ciddi şekilde yaralanmadıklarını belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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