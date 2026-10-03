Canlı yayında korku dolu anlar! Kontrolden çıkan araç haber ekibinin üzerine savruldu
Meksika’da Monterrey bölgesindeki toprak kaymasını haberleştiren muhabir Alma de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales’e canlı yayın sırasında kontrolden çıkan bir araç çarptı. Kazada yaralanan iki gazeteci apar topar hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Meksika’nın Monterrey kentinde toprak kaymasının meydana geldiği bölgede canlı yayın yapan muhabir Alma de la Rosa Flores ile kameraman Cristo Morales’e, kontrolden çıkan bir araç çarptı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ HIZLA SAVRULDU
Alma de la Rosa Flores bölgedeki son durumu aktarırken, toprak kayması nedeniyle yön değiştiren araç, kontrolden çıkarak ekibin bulunduğu noktaya savruldu. Hızla savrulan araç, arkası dönük olan muhabir ve kameramana çarparken canlı yayın da bir anda kesildi.
Stüdyodaki sunucu Mario Gamez, olayın ardından yapım ekibinden kazanın yerini öğrenerek acil servis ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini istedi. The Sun’ın haberine göre Gamez, yaşananları, “Toprak kaymasından kaçmaya çalışırken kayan bir araç onlara çarptı. Adrese ve ekibe dair bilgiye acilen ihtiyacım var.” sözleriyle aktardı.
YAYIN EKİBİNDEN HABER GELDİ
Ekvador televizyon kanalı Gamavision için çalışan iki gazetecinin kazayı hafif yaralarla atlattığı belirtildi. Alma’nın sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa kendi başına bindiği öğrenildi. Olay yerine Sivil Savunma ekipleri sevk edilirken, aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Daha sonra ekip arkadaşlarının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Mario Gamez, “İyi haber, iki takım arkadaşım da çok iyi durumda.” dedi. Gamez, iki gazetecinin vücutlarında morluk ve ezikler bulunduğunu ancak kazada ciddi şekilde yaralanmadıklarını belirtti.