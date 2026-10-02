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Dünya

Trump'tan CAATSA sorusuna cevap: Erdoğan dostumdur, her zaman görüşüyorum

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Trump'tan CAATSA sorusuna cevap: Erdoğan dostumdur, her zaman görüşüyorum
Başlık ResmiTrumptan Türkiye mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarıyla ilgili soruya dikkat çeken cevap verdi. "CAATSA'da engel yok" diyen Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine vurgu yaparak "Türkiye'yi seviyorum" ve "Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar verirken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna da vurgu yaptı.

Türkiye'yi sevdiğini belirten Trump, Erdoğan için "O benim dostumdur" ifadelerini kullandı.

Trump'tan CAATSA sorusuna cevap: Erdoğan dostumdur, her zaman görüşüyorum
Başlık ResmiTrump'tan CAATSA sorusuna cevap: Erdoğan dostumdur, her zaman görüşüyorum

"CAATSA'DA ENGEL YOK"

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenli olarak görüştüğünü belirterek, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi o benim dostumdur. CAATSA'da engel yok. Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim" diye konuştu.

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Trump'ın açıklamaları, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve bu konudaki sürecin neden geciktiğine ilişkin sorunun ardından geldi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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