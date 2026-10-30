Brezilya'da bronşiyolit tedavisi gören 4 aylık bebeğin mamasının, beslenme tüpü yerine damar yolundan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayın ardından sağlık görevlisi görevden uzaklaştırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Brezilya'da hastanede yapıldığı iddia edilen korkunç ihmal, faciayla sonuçlandı. Pernambuco eyaletindeki Memorial de Goiana Hastanesi'nde tedavi gören Miguel, 11 Ekim'de solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bronşiyolit tedavisi gören bebeğin sağlık durumunun iyileşmeye başlaması üzerine ailesi taburcu edilmesini bekliyordu.

4 aylık bebeği hayattan koparan damar yolu iddiası! Maması yanlış yere bağlanmış "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

VÜCUDU MORARMIŞ

Ancak 20 Ekim sabahı yaşanan olayda, sağlık görevlisinin mamayı beslenme tüpü yerine damar yoluna bağladığı iddia edildi. Bebeğin teyzesi Meyre Gabriela da Silva, kısa süreliğine odadan ayrıldığını, geri döndüğünde Miguel'in ağladığını ve vücudunun morardığını gördüğünü anlattı.

4 aylık bebeği hayattan koparan 'damar yolu' iddiası! Maması yanlış yere bağlanmış

TALİHSİZ BEBEK KUTARILAMADI

Sağlık ekipleri bebeği kurtarmak için bir saatten fazla mücadele ederken, talihsiz bebek kurtarılamadı. Olayın ardından açıklama yapan aile, sağlık görevlisinin hatayı kabul ettiğini öne sürdü.

Pernambuco Sivil Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi söz konusu çalışanı görevden uzaklaştırdı. Hastane yönetimi yaptığı açıklamada olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve soruşturmada yetkililerle iş birliği yapacaklarını bildirdi.

22 Ekim'de defnedilen bebeğin kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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