4 köyün Azerbaycan’a teslim edilmesi hazmedilemedi, Ermenistan sokakları doldu taştı! "Paşinyan istifa"

Azerbaycan-Ermenistan sınır belirlemeleri kapsamında 4 köy daha sahibine teslim edildi. Karar, Ermenistan vatandaşları tarafından hazmedilemedi. Binlerce kişi sokaklara akın ederken yüzlerce düzenlenen gösterilerde 226 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın 2020'deki hamlesiyle geri alındı. Yenilgiyi kabul eden Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarını belirleme konusunda Aliyev ile hemfikir oldu. Sınır belirleme süreci devam ederken bu kapsamda son gelişme olarak 4 köy Azerbaycan'a teslim edildi. Bu durumu sindiremeyen muhalefet halkı galeyana getirdi.

4 KÖY PROTESTOSU: PAŞİNYAN İSTİFA

Muhalefetin çağrısıyla dün başkent Erivan'da gerçekleşen mitingin ardından bugün sabah saatlerinde göstericiler sokaklara döküldü. Erivan'ın girişindeki yolları trafiğe kapatan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etti.

Cadde ve sokaklarda yürüyüş gerçekleştiren protestoculara polis, sert müdahalede bulundu. Gösteriler sırasında parlamento binasının yanı sıra hükümet binası da koruma altına alınırken, göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

YÜZLERCE KİŞİYE GÖZALTI

Ermenistan İçişleri Bakanlığı şuana kadar 226 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında muhalif siyasetçilerin de bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin aracıyla bir caddeye girişi kapatan milletvekili Ashot Simonyan'ı darp ederek gözaltına aldığı belirtildi.

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda işgal ettiği Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini 24 Mayıs’ta Azerbaycan'a iade etmişti.