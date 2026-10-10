Sovyetler Birliği döneminde uzaya gönderilen 45 yıllık Meteor 2-7 uydusu, Dünya yörüngesinde parçalanarak tehlikeli bir enkaz bulutu oluşturdu. Uzay takip şirketi LeoLabs, ortaya çıkan parçaların diğer uydular için çarpışma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

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Dünya yörüngesinde onlarca yıldır işlevsiz halde bulunan Sovyet yapımı Meteor 2-7 uydusu parçalandı. Olayın ardından uzaya yayılan enkaz, aktif uyduların güvenliği konusunda yeni bir endişeye neden oldu.

The Independent'ın haberine göre uzay takip şirketi LeoLabs, uyduya ait parçaları Batı Avustralya'daki radar tesisleri aracılığıyla tespit etti.

45 yıllık Sovyet uydusu yörüngede parçalandı! Dünya alarmda: 'Kessler Sendromu' geri geliyor

45 YILLIK UYDU PARÇALANDI

Sovyetler Birliği döneminde hava durumu gözlemleri için fırlatılan Meteor 2-7, uzun yıllardır görev yapmıyordu.

LeoLabs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son altı ayda benzer olayların yaşandığını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu, son altı ayda gördüğümüz bir dizi olayın son halkasıdır. Bunlar toplu olarak uzay güvenliği açısından endişe verici bir eğilime işaret ediyor."

ENKAZ YÜZYILLARCA UZAYDA KALABİLİR

Orbital Radar verilerine göre Meteor 2-7'nin bulunduğu yörüngenin ortalama yüksekliği yaklaşık 856 kilometre.

Bu yükseklikteki enkaz parçaları, başka nesnelerle çarpışmadıkları takdirde yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca Dünya çevresinde dönmeye devam edebilir.

Parçaların diğer uydularla çarpışması ise yeni enkaz oluşumuna neden olabilir.

ASTRONOTLAR DAHA ÖNCE SIĞINMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Benzer bir olay 2024 yılında da yaşanmıştı.

Rusya'ya ait RESURS-P1 uydusunun yaklaşık 355 kilometre yükseklikte 180'den fazla büyük parçaya ayrılması üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tedbir amacıyla sığınaklara geçmişti.

Söz konusu olayda herhangi bir çarpışma meydana gelmemişti.

UZAYDA ZİNCİRLEME FELAKET UYARISI

ABD Uzay Gözetleme Ağı'nın tahminlerine göre alçak Dünya yörüngesinde 10 santimetreden büyük on binlerce enkaz parçası bulunuyor. Boyutları 1 ile 10 santimetre arasında değişen nesnelerin sayısı ise yaklaşık 200 bine ulaşıyor.

Bilim insanları, uzay çöplerinin birbirine çarpmasıyla yeni parçaların oluştuğu ve bu parçaların başka çarpışmaları tetiklediği bir sürecin başlayabileceği konusunda uyarıyor.

"Kessler Sendromu" olarak bilinen bu senaryoda, yörüngedeki enkaz yoğunluğunun giderek artması aktif uyduların çalışmasını tehlikeye atabilir.

En kötü senaryoda ise belirli yörüngelerin uzay araçları için kullanılamaz hale gelmesinden endişe ediliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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